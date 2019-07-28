Триумф Слуги народа и "Группа крови" от Metallica: новости недели

Выборы в Раду, "Екатерина Великая" от HBO, новый премьер Британии, освобождение Александра Ефремова , приговор Павлу Грибу, "Группа крови" в исполнении Metallica, назначение глав ОГА, доклад о расследование убийства Павла Шеремета , курс молодого депутата, задержание российского танкера, уголовные дела и Одесская полиция, обыски в Окружном админсуде Киева. Обзор LIGA.net .

Парламентские выборы

День выборов (фото - ЕРА)

21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы.

Явка на этих выборах была низкой - 49,8%, по данным ОПОРЫ, явка стала самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине.

Наибольшее количество голосов на заграничных избирательных участках получила партия Европейская солидарность - 29,55%.

Комитет избирателей Украины сообщил, что эта кампания стала рекордной за всю историю наблюдения Комитета избирателей Украины, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет, по фактам незаконной агитации.

Читайте также: Кто проходит в Раду по спискам: пофамильно

26 июля ЦИК закончила подсчет голосов, обработано было 100% электронных протоколов.

Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

43,16% — Слуга народа;

13,05% — ОПЗЖ;

8,18% — Батькивщина;

8,10% — Евросолидарность;

5,82% — Голос.

Читайте также: Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть