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07.11.2021, 20:00
Тряска в Кабмине, средний палец Зеленскому и Ермаку, таблетки от COVID-19: новости недели
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В правительстве Шмыгаля провели перестановки, Россия снова угрожает Украине, Лукашенко и Путин закрепили союз декретом, США и РФ провели "секретные переговоры", Лерос показал средний палец в сторону Зеленского и Ермака, ЕС согласовал удаление Украины из зеленого списка по туризму, а Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса. Обзор LIGA.net.

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В Кабмине провели перестановки 

Павел Рябикин, Алексей Резников, Ирина Верещук и Юлия Свириденко (коллаж – Эмма Ванченко/LIGA.net)

4 ноября в правительстве Дениса Шмыгаля прошли перестановки. 

Алексей Резников стал министром обороны. Выступая в Раде, он в качестве приоритетов своей работы на должности назвал обеспечение взаимодействия Минобороны, Генштаба, оборонного комитета Рады и министерства стратегической промышленности, взаимодействие с НАТО, изменение подхода к кадровой политике в сторону заботы о людях и их мотивации, повышение качества управления министерством, аудит министерства, приведение оборонных закупок в соответствие с принятым законом, разделение полномочий между министерством и армией. 

Также Резников пообещал уменьшить объем бумажного документооборота в Минобороны. "Украинская "бумажная" армия должна остаться в прошлом", – заявил он.

Ирина Верещук заменила Резникова в Мининтеграции. Она пообещала провести аудит исполнения министерством поручений президента, Кабмина и СНБО. Назвала приоритетами будущей работы в министерстве обеспечение финансирования проектов по реинтеграции, гуманитарную и информационную политику, поддержку переговоров в трехсторонней контактной группе и работу с молодежью на оккупированных территориях в сфере образования и трудоустройства.

Перед рассмотрением назначений Верещук заявила о наличии конфликта интересов в голосовании по своей кандидатуре. Но во время голосования она поддержала собственное назначение министром.

Новые министры пришли в министерства промышленности и экономики - Павел Рябикин и Юлия Свириденко

Во время выступления с трибуны парламента Свириденко отметила, что основной задачей на должности считает восстановление машиностроения, в частности судостроение, обновление парка вагонов Укрзализныци.

Следующим важным кластером она считает энергетическую отрасль, которую необходимо развивать, чтобы стать энергонезависимыми. Это также включает в себя термомодернизацию домов. Кроме того, она отметила, что на своей должности будет способствовать развитию ІТ-сферы, сельского хозяйства и строительства.

Читайте: Разбор| Почему Зеленский трясет Кабмин и кто стоит за новыми министрами. Спойлер: не только Ермак



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    Теги: Алексей Резников, новости недели, коронавирус
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