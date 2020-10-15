В Офисе президента раскрыли вопросы, которые зададут украинцам уже 25 октября. Почему именно эти вопросы и зачем это Зеленскому – узнавала LIGA.net

В Офисе президента озвучили список вопросов, которые, вероятно, войдут во всеукраинский опрос 25 октября. У Зеленского хотят узнать, что украинцы думают о пожизненном заключении топ-коррупционеров, медицинском каннабисе, сокращении количества нардепов и Будапештском меморандуме. Открытыми остаются вопросы о юридическом статусе опроса, финансировании и подсчете его результатов.

Эксперты считают, что офис Зеленского запустил опрос в день выборов и формировал вопросы таким образом, чтобы мобилизировать разные части электората и склонить его на свою сторону – и это предвыборная технология. Они надеются, что результаты такого сомнительного мероприятия не приведут к юридическим последствиям. Что произошло, почему это важно и что дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Внештатный советник главы ОП Михаил Подоляк озвучил нескольким изданиям список вопросов, которые зададут украинцам 25 октября. У избирателей спросят, поддерживают ли они:

идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах

создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской областей

сокращение количества народных депутатов до 300

легализацию каннабиса в медицинских целях

право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии LIGA.net заявила, что вопросы выбирал Зеленский. Говоря, о методологии их подбора, нардеп сказала: "Была какая-то группа советников, которая работала над этим. Вопросов оригинально было больше пяти, но выбрали именно эти". При этом нардеп не смогла объяснить, чем обусловлен такой, а не другой выбор.

Надеюсь, что результаты голосования станут сигналом для депутатов, чтобы они подчинились воле народа, – Евгения Кравчук об идее сократить число нардепов

Нардеп утверждает, что этот опрос делается не для галочки, и его результаты не забудут на следующий день: "Один из вопросов, если верен перечень (опубликованный в СМИ - ред), о сокращении депутатов уже был проголосован в первом чтении, во втором нужно 300 голосов. Надеюсь, что результаты, если они будут позитивными, станут сигналом для нардепов, чтобы они подчинились воле народа".

Эксперты настроены скептически. Политтехнолог Сергей Гайдай в комментарии LIGA.net заявил, что вопросы могли быть любыми, и дело не в них, а "в самой акции, затеянной Зеленским". По его мнению, в штабе Зеленского есть отчаяние и паника из-за возможного проигрыша на выборах, и "они делают жесткий предвыборный трюк" в надежде повысить явку.

"Он превращает выборы в органы местного управления в плебисцит по общенациональным вопросам, что должно быть очень жестко наказано. Закон о выборах говорит, что подобные действия на выборах запрещены – это препятствование избирательному процессу", – говорит Гайдай, уточняя, что Зеленский "ничего не собирается выполнять, потому что механизма выполнения у президента нет".

Зеленский пытается использовать старую политическую схему "царь хороший, бояре плохие", – Игорь Тышкевич

Эксперт Игорь Тышкевич тоже считает, что главная цель инициативы Зеленского – мобилизовать избирателей и поднять собственную легитимность. "Зеленский такой формулировкой пытается использовать старую политическую схему "царь хороший, бояре плохие". Я вот президент, я хочу много, но мне мешают, – это то, что очень любил говорить Лукашенко", – сказал он LIGA.net об идее сократить Раду.

И хотя для Зеленского беспроигрышными, по мнению Тышкевича, являются три вопроса из пяти - пожизненное заключение, сокращение числа нардепов и Будапештский меморандум, – они во многом "писались на коленке, исходя из данных соцопросов в Украине".

Александр Клюжев из общественного движения ОПОРА высказал LIGA.net похожее мнение – у Зеленского хотят опросом охватить разные электоральные группы, дав им сигнал, что президент не забыл об их проблемах и будет инициировать решение: "Есть идея по СЭЗ для тех, кто обеспокоен проблемой Донбасса. Для тех, кто обеспокоен отсутствием серьезных продвижений в борьбе с коррупцией – призыв усилить криминальную ответственность. Кому не нравится поведение элиты – предложение сократить парламент, и так далее".

Клюжев не исключает, что результат опроса о Будапештском меморандуме могут использовать в риторике в минском треке. Например, если большинство поддержат "Будапешт", на него будут ссылаться: что минские соглашения "не совсем релевантны настроению избирателей".

Вопросы Зеленского очень разноплановые, но каждый из них нуждается в серьезных юридических шагах, – Юлия Кириченко

"Именно такие вопросы объясняются политическими интересами провластной партии, идущей на местные выборы. Их цель – стимулировать свой электорат прийти на участки и более предрасположенно отнестись к Слуге народа. Одни вопросы понравятся молодежи, другой части электората понравятся какие-то другие. Они очень разноплановые, но если взять каждый из них, то они нуждаются в серьезных юридических шагах не от президента, а со стороны парламента", – объясняет LIGA.net конституционалист Юлия Кириченко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 20 октября у Зеленского запланировано внеплановое обращение к парламенту по внутренней и внешней политике. Клюжев предполагает, что на нем президент "предложит какое-то видение, как будут развиваться эти вопросы уже в конкретной имплементации" после выборов. Также он считает, что результаты могут использоваться для формирования политической повестки президента.

Если мы увидим, что тот или иной вопрос набрал существенное преимущество, то может быть подан законопроект от депутатов или президента, – Евгения Кравчук

Похожего мнения придерживается и Кириченко: на поверхности находятся политические цели – получить бонусы на местных выборах, а "далее озвучивались от власти позиция, что это пробный референдум, чтобы найти вопросы, которые потом будут выноситься на референдум".

"Если мы увидим, что тот или иной вопрос набрал существенное преимущество, то может быть подан законопроект от депутатов или президента. Потому что будет сигнал от народа, что есть поддержка для этого решения", – говорит Кравчук.

Депутат уточняет, что уже в ноябре Верховная Рада планирует принять во втором чтении закон о референдуме.

Надеюсь, у Зеленского хватит здравого смысла не идти по пути Лукашенко, – Игорь Тышкевич

Тышкевич считает, что результаты опроса могут использовать в политическом дискурсе, однако прямого законного действия от такого опроса он не видит. Эксперт надеется, что долгосрочных последствий у опроса не будет. "Инициатива установления диктатуры в Беларуси началась с более легитимной вещи: референдума, носившего рекомендательный характер, – напомнил он. – Надеюсь, что у Зеленского хватит здравого смысла не идти по пути Лукашенко. Потому что вначале кажется, что "мы просто взяли власть, чтобы сделать все хорошее". Лукашенко так сконцентрировал власть в 96-м году, а в 1997-1998 годах уже были первые политические убийства".

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