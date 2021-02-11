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Разбор | Цена Вовка. Почему Зеленский не продолжает реформу судов, даже в обмен на миллиарды МВФ

Цена Вовка. Почему Зеленский не продолжает реформу судов, даже в обмен на миллиарды МВФ - Фото
Владимир Зеленский и его судебная реформа (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)
11.02.2021, 10:02

От президента ждали, что он обновит Высший совет правосудия и приструнит Окружной админсуд Киева. Вместо этого он решил добавить ВСП полномочий

Миссия МВФ со дня на день закончит работу в Украине. Если коротко – безрезультатно и в ближайшие месяцы Украина точно не получит очередной транш. Одна из основных причин: президент Зеленский и Верховная Рада не провели реформу Высшего совета правосудия (ВСП) и не лишили скандальный Окружной административный суд Киева (ОАСК) права отменять важные решения органов власти. Яркое свидетельство провала судебной реформы – приключения главы ОАСК Павла Вовка, который с откровенными издевками увиливает от детективов НАБУ и игнорирует решения Высшего антикорсуда.

Как Слуги народа и Офис президента проваливают важнейшую реформу, от которой зависит сотрудничество с МВФ, и чего ждать дальше: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В меморандуме с МВФ заложены два ключевых маяка по судебной реформе, которые нужно было реализовать еще до ноября-2020. Первый – судебная реформа: а) проверить честность всех действующих членов ВСП и создать новые правила отбора будущих членов, и б) забрать у ОАСК полномочия на рассмотрение знаковых дел по обжалованию действий центральной власти.

Сейчас ОАСК вправе отменить любое решение Кабмина или отдельных министерств. О том, как ОАСК фактически держит в заложниках всю Украину, еще на закате президентства Петра Порошенко мы подробно писали здесь: они могут признать незаконной национализацию ПриватБанка, завернуть решения Кабмина, приостановить переименование УПЦ МП и даже убрать лосей из Красной книги.

За два года ничего не изменилось, и окружной админсуд без проблем вжился в реальность нового президента Владимира Зеленского. Из последнего: в конце января окружной админсуд отменил утвержденную Кабмином новую редакцию украинского правописания.

Эту часть меморандума с МВФ Украина не выполнила. "По реформе ВСП есть два законопроекта: в Офисе президента и в Минюсте. Вопросом ОАСК тоже занимался Минюст. Они там лежат еще с сентября 2020 года. Никто не внес их в Раду, не говоря уже о том, чтобы принять и реализовать. Несколько месяцев сознательно власть не выполняет обещание. Очевидно, МВФ это прекрасно видит", – сказал LIGA.net бывший судья, глава правления фундации DEJURE Михаил Жернаков.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук подтвердил LIGA.net, что такой законопроект был разработан. Но его "завернул" Высший совет правосудия – посчитал, что он якобы нарушает Конституцию. В министерстве также считают, что подобные законопроекты должны исходить от Банковой. В Офисе президента на запрос LIGA.net о том, почему реформам не дали ход, не ответили.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Высший совет правосудия – это тот самый контролер, который должен отслеживать и наказывать недобросовестных судей. Вместо этого ВСП сам оказался в эпицентре скандала – с ОАСК и его главой Павлом Вовком. В сентябре прошлого года ВСП единогласно стал на защиту судей ОАСК после того, как миллионы украинцев из прослушки НАБУ узнали, что Вовк и его коллеги занимались чем угодно, но не правосудием. Он не только отказался отстранять Вовка, но даже не рассматривал представление от НАБУ.

Перед этим НАБУ объявило в розыск "элиту судебной системы": самого Вовка и еще шестерых подозреваемых – Владимира Келеберду (его заместителя), Алексея Огурцова, Игоря Качура, Игоря Погрибниченко (судьи ОАСК), Николая Сироша, Сергея Остапца (члены ВККС). И вручила подозрение еще одному заму Вовка – Евгению Аблову. Их подозревают в захвате государственной власти, попытках установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и ВСП.

Из "пленок Вовка" следует, что судьи влияли на кадровые назначения ВККС и принимали заказные решения в интересах политиков и бизнес-кругов. Вовк, по данным бюро, мог организовать искусственные жалобы в ВСП на судей всех инстанций, которые выносили "неудобные" для него решения, даже Верховного суда. Лояльные судьи наоборот могли рассчитывать на абсолютную безнаказанность.

Подробно о "сериале" с Вовком в главной роли читайте в наших текстах:  

Эпопея между Вовком и НАБУ продолжается больше полугода. ОАСК пока побеждает. Детективы пытались вручить подозрение Вовку в лифте (вот видео), бежали за ним, зачитывая ходатайство об отстранении. Но он не ходит ни на допросы, ни в суд. И полностью проигнорировал решение ВАКС применить к нему принудительный привод 8 февраля: по версии прокуроров, его попросту не нашли.

"Вовка давным-давно ВСП должен был уволить с должности, а потом с ним играли бы в догонялки уже в рамках следствия в режиме уголовного производства. А это совсем другие вещи. Вместо этого ВСП его, простите за жаргон, отмазывает. Похоже на то, что ВСП сам наполнен такими же "вовками", и рука руку моет", – говорит Жернаков.

"Судья Вовк – это изюминка на верхушке того, что у нас называют судебной реформой. Вовк и его зам Аблов, глава КСУ Тупицкий, член ВСП Речковский и другие. Это яркие примеры того, что происходит, когда судебная ветвь власти остается под контролем коррупционеров", – говорит бывший исполнительный директор Transparency International Украина, нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

В ноябре 2020 года петиция о ликвидации ОАСК набрала больше 25 000 голосов. Офис президента обещал отреагировать, напомнила LIGA.net координатор сети Чесно.Суд Людмила Слива. Но никакой реакции за словами не последовало. "ВСП продолжает покрывать руководство ОАСК и подозреваемых судей. Рыба гниет с головы... Я думаю, как бы печально это не звучало, президенту удобно иметь карманный суд для решения спорных вопросов и карманный ВСП, чтобы иметь возможность контролировать в принципе судебную систему", – не исключает она.

Общественная организация Чесно.Суд создала базу судей и зафиксировала значительное количество нарушений. В их числе – права человека и коррупция.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Рада ждет рассмотрения законопроекта №3711-д, внесенного Зеленским как неотложного в июне 2020 года. Его ошибочно связывают с реформой, которой ждет МВФ. Это не так: законопроект только запускает работу ВККС по назначению судей, которая была заблокирована больше года, и то с сомнительным подходом. И, наоборот, усугубляет проблему с Высшим советом правосудия.

"Проект 3711 – полная противоположность тому, что мы обещали МВФ, – утверждает Жернаков. – Он наоборот усиливает Высший совет правосудия, причем очень сильно. Ему в подчинение он ставит Высшую квалификационную комиссию судей, то есть отбор всех судей в Украине. И фактически идет вразрез с тем, что мы пообещали МВФ. Все в руки ВСП и Вовка. Какие еще месседжи нужны МВФ и цивилизованному миру?"

Член Комитета ВР по вопросам правосудия Олег Макаров (Голос) говорит, что альтернатива есть: законопроект, который пусть и не запустит проверку действующих членов ВСП, но хотя бы проведет отбор новых членов через конкурс. Это позволило бы в лайт-режиме обновить состав совета минимум на четверть уже в 2021 году, сказал он LIGA.net.

Голосов под проект Зеленского, уверены в Голосе, нет. "Принимать его в этом виде нельзя. Это усиление контроля Офиса президента над всей судебной властью. Пока в администрации США были люди, которые мало интересовались Украиной, Зеленский пытался сконцентрировать в своем офисе максимальное влияние. Это имитация", – считает Юрчишин.

В СН утверждают, что одно другому не мешает. "Восстановление работы ВККС – приоритетное задание. А мы должны его сформировать так, чтобы и профессиональное сообщество, и наши партнеры доверяли новому составу", – заявил LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция СН). Детали и компромиссы, по его словам, обсуждаются ко второму чтению.

А вот вопрос ВСП и ОАСК слуги народа полностью отдают на откуп Офису президента. "Этим занимается правительство и Офис президента, – говорит Костин. – Законопроект еще обсуждается с экспертами МВФ. Мы ждем завершения этого диалога – и законопроекта в Раде".

Читайте также: Разбор | Миссия МВФ есть, но денег нет: переговоры Украины и Фонда в тупике. В ком проблема?

Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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