Недовольных работой Зеленского впервые больше, чем сторонников. Еще хуже дела у Слуги народа. Проблема в том, что разочарованные уходят к ОПЗЖ и Шарию

Действиями президента Владимира Зеленского впервые за время его каденции недовольны большее число украинцев, чем довольны. Об этом говорится в свежих опросах КМИС и Центра Разумкова. LIGA.net опросила известных социологов, чтобы разобраться, в чем причина и почему в этом нет ничего хорошего для страны.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 29 июня КМИС обнародовал результаты телефонного опроса, согласно которому действия президента одобряют 38% респондентов. При этом общий уровень неодобрения составил 45%. Еще в марте деятельность Зеленского одобряли 52%.

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Экс-нардеп и журналист, а сейчас член набсовета АО Укрзалізниця Сергей Лещенко обвинил КМИС в выполнении заказа партии ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука. В свою очередь гендиректор КМИС Владимир Паниотто в комментарии LIGA.net не стал раскрывать заказчика, лишь отметив: "КМИС принципиально не делает никакой селекции заказчиков по идеологическим соображениям. Мы, как говорит моя внучка, "тупо меряем".

Тем не менее, опрос Центра Разумкова, который был опубликован 30 июня, отчасти подтвердил данные КМИС. Здесь Зеленскому доверяют 41% респондентов, а недоверяющих – 51%.

Еще одна показательная цифра из опроса Центра Разумкова – партийные рейтинги. Слуга народа потеряла по сравнению с апрелем более 11% поддержки и теперь за нее готовы проголосовать 30,3%. В тоже время за аналогичный период выросла поддержка Оппозиционной платформы-За жизнь – с 14,2% до 21,8%.



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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Рекордный период высокой поддержки Зеленского, видимо, завершен, отмечают социологи. "Зеленский теряет доверие, как и все его предшественники. Но по продолжительности периода доверию он рекордсмен. Ему понадобилось больше года, чтобы потерять доверие преимущественного большинства населения", - сообщил LIGA.net замдиректора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По мнению социолога, украинцы в целом не удовлетворены уровнем жизни. "Нет никаких показателей, которые бы могли свидетельствовать об улучшении ситуации. Поэтому очень сложно рассчитывать, что доверие к президенту будет высоким", - объясняет Головаха. И добавляет: если бы не пандемия, то рейтинг доверия Зеленского просел бы еще в апреле-мае.

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"В сложные времена люди мобилизуются и проявляют определенную солидарность с властью, надеясь, что она сможет их защитить" – рассказывает Головаха.

Согласен с ним и замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко. "Психологический эффект пандемии исчез, но появились экономические последствия", - отметил он в комментарии LIGA.net. Также, по его мнению, одним из факторов падения рейтинга Зеленского является высокий уровень недоверия к его ближайшему окружению.

"Низкий уровень доверия к ближайшему окружения Зеленского является балластом, который тянет вниз рейтинг самого президента. Постепенно имидж команды отображается и на самом Зеленском", - считает Мищенко.

Также в Зеленском разочаровываются жители юго-восточных областей. "Зеленский не установил мир на Донбассе, не улучшил отношения с Россией. Поэтому первыми разочаровались те, кто на это надеялся. И они переходят к откровенно пророссийским силам", - говорит Паниотто в комментарии LIGA.net.

В свою очередь социолог отмечает, что падение рейтинга доверия не сопровождается падением электорального рейтинга. "У Зеленского не появился достойный конкурент", - сообщил Паниотто.

"Несмотря на падение рейтинга доверия к Зеленскому, доверие к оппозиционным политикам остается еще более низким. Поэтому пока у Зеленского нет альтернативы", - добавляет Мищенко.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Социологи сходятся во мнении, что рейтинг доверия Зеленского будет продолжать падать. Вопрос – насколько быстро и сможет ли президент замедлить этот процесс.

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"Люди не знают полномочий президента. И если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то это еще больше отразится на отношении к Зеленскому", - считает Паниотто.

По мнению Головахи, "осознанное общество" не должно быть заинтересовано в падении рейтинга Зеленского. Поскольку его голоса преимущественно будут переходить к ОПЗЖ и партии Шария.

"Эти партии могут показать результат, который поставит под сомнение европейскую перспективу Украины. А Зеленский – это, все-таки, европейская перспектива. Поэтому надо аккуратно относиться к его рейтингам и не радоваться их падению", - заявил Головаха.

Согласен с ним и Паниотто, по мнению которого, голоса Зеленского вряд ли перейдут в большом количестве к Европейской солидарности из-за высокого антирейтинга Петра Порошенко. "Его каналы делают большой вклад в снижение рейтинга Зеленского, но на рейтинге самого Порошенко это пока не сильно отразилось, - считает социолог, - Каналы Порошенко борются больше с Зеленским, чем с откровенно пророссийскими политиками, поэтому они больше выигрывают".

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