Турция без "all inclusive" и обратная сторона диджитализации. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 28 апреля. Температура от +8 до +19, курс доллара 27.14

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский заявил о возможности открыть продовольственные рынки до конца недели

В конце прошлой недели Кабмин представил “красивый” пятиэтапный план вывода страны из карантина. А на выходных аграрии трех областей устроили стихийные митинги за открытие продовольственных рынков, мол, товар некуда девать, да и где справедливость - все супермаркеты как ни в чем не бывало работают (что, конечно, нелогично и несправедливо). И уже в понедельник глава государства Владимир Зеленский предложил открыть рынки, а не дожидаться 11 мая (на эту дату были запланированы ослабления для торговцев). Кабмин радостно согласился сделать это до конца недели. Возможно, что не было весомых причин дискриминировать рынки перед супермаркетами. Возможно, их и правда стоило давно открыть. Но точно не стоило сливать все планы нового Кабмина из-за того, что сотня человек высыпала ящик огурцов на дорогу.

P.S. Удивлен, почему сегодня не вышли на митинг молодые родители, официанты и цирюльники: власть напугана и прислушивается к каждому скрипу. Пользуйтесь. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Отели Турции откажутся от шведского стола и "all inclusive"

Скоро лето — пора отпусков. Стоит ли планировать отдых за границей? Аргументов «против» пока больше, чем «за». Во-первых, это может быть небезопасно. Здоровье — прежде всего. Во-вторых, неизвестно, когда украинские власти «откроют небо». Профильный министр Владислав Криклий во вчерашнем интервью LIGA.net намекнул ,что это произойдет не раньше второй половины лета. В-третьих, нет гарантий, что к этому моменту не будет запрета на въезд в стране назначения. Ну и наконец, каким будет этот отдых? В той же Турции, для которой туризм — важный источник дохода, готовят ряд новаций. Не факт, что они всем понравится — повсеместная дезинфекция, медосмотр, безопасная дистанция на пляжах и публичных местах. И никакого all inclusive. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. На портале Дія запустили кабинет гражданина с данными из реестров

Отношения граждан с государством становятся всё более упорядоченными. На портале госуслуг Дія теперь можно посмотреть данные о себе в государственных реестрах недвижимости, бизнеса и земли, а со временем доступных реестров будет только больше. Министр Федоров говорит: гражданин должен знать, какими данными располагает о нем государство. Всё так. Но хотелось бы еще быть уверенным, что государство их надёжно хранит. Потому что в это же время в телеграме можно купить данные пользователей государственного Приватбанка. Цена "пробива" - от 1 до 5 долларов за один запрос. Обратная сторона диджитализации. Больше по ссылке.

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