Тысячи украинцев вышли на площади. Может быть Майдан? Три мнения социологов

На минувших выходных в Киеве и регионах страны под лозунгом "нет капитуляции" прошли акции протеста против формулы Штайнмайера, которую Украина "подтвердила" в Минске. Участие в митингах приняли тысячи человек (полиция говорит о 10000, организаторы - более чем 20000). Де-факто к акции присоединились и несколько облсоветов, где власть в руках оппозиции. Ключевое требование протестующих и облсоветов к Владимиру Зеленскому - отказаться от идеи имплементации формулы в украинское законодательство. LIGA.net собрала мнения социологов: могут ли эти волнения перерасти в Майдан?

, генеральный директор КМИС

КМИСу не заказывали опросы о протестных настроениях украинцев после подписания формулы Штайнмайера. Однако, согласно предыдущим нашим опросам, противников Зеленского было около 10-15%. Уже 10% достаточно для проведения массовых протестов. Ситуация с реакцией людей на действия Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе является вопросом доверия его заявлениям. Несмотря на утверждения президента и его представителей, что выборы на неподконтрольной части Донбасса будут только после вывода оттуда российских войск и решения других вопросов безопасности, противники Зеленского не верят ему. В то же время сторонники действующего президента - верят, не смотря на действия.

По моему мнению, красной чертой для Зеленского будет проведение выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областях до вывода оттуда российских войск и решений других вопросов безопасности, но я не эксперт.

, директор фонда Демократические инициативы

Протесты против формулы Штайнмайера и действий Зеленского пока носят предупредительный характер. Протестующие хотят предотвратить попытки проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса до решения вопросов безопасности.

Сам президент Зеленский очертил красную черту – выборов не будет до вывода с Донбасса войск и взятия под контроль части российско-украинской границы. Поэтому если эту черту глава государства не перейдет, то вряд ли протесты против него будут иметь массовый характер.

Но я думаю, что переговоры по урегулированию военного конфликта на Донбассе ни чем не закончатся.

Мы еще не исследовали протестные настроения украинцев после согласия Украины на формулу Штайнмайера. Популяризация этой темы мобилизирует сторонников силовой операции как решения конфликта – сторонников полной победы над Россией. По моему мнению, красной линией для массовых протестов может стать так называемая полная капитуляция Украины: сдача национальных интересов, отказ от временно оккупированных РФ территорий и тому подобное. Сейчас 70% украинцев поддерживают президента Зеленского, что не говорит о протестных настроениях. Конечно, ситуация может резко измениться, исходя из тех шагов, которые сделает власть.

На данный момент 68% украинцев признаетт, что Россия является страной-агрессором. Поэтому любые невыгодные условия решения конфликта на Донбассе могут стать такой красной линией для массовых протестов. Например, украинцы не принимают такие пункты минских договоренностей, как амнистия боевиков незаконных военных формирований, создание на местах отрядов так называемой народной милиции, участие России в миротворческий миссии на Донбассе.

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