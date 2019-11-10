Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.11.2019, 21:56
У Путина проблемы, новый лидер Слуги и плиозавр: новости недели

Победа Украины в ООН, разведение войск в Петровском, безвиз с Монголией, задержание Мазура, плиозавр в кукурузе. Обзор LIGA.net.

1/8

У Путина проблемы: Украина победила в ООН

Владимир Путин (фото - ЕРА)

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации, и теперь ей придется отвечать в специальном меморандуме перед судом по всем фактам, представленным Украиной, включая дело о гибели рейса MH-17.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула, что решение суда впервые позволяет Украине привлечь Россию к ответственности и юридически доказать нарушения международного права с ее стороны.

В 2008 году Грузия обращалась в Международный суд после агрессии РФ в Южной Осетии, но тогда суд согласился с доводами РФ об отсутствии юрисдикции. Москва смогла избежать ответственности. Украине же удалось добиться рассмотрения иска по существу.

Зеркаль отдельно остановилась на деле рейса MH-17, отметив, что, несмотря на вето, наложенное Россией в Совбезе ООН на создание специального трибунала, международный суд сможет рассматривать это дело, и международное сообщество снова сможет увидеть, что происходило, и получить доступ ко всем материалам.

Экс-глава МИД Павел Климкин назвалрешение Международного суда ООН в Гааге о юрисдикции в деле Украины против России мировым прецедентом.

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: елена зеркаль, Петровское, разведение войск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Зачем Москва срывает развод на Донбассе. Четыре мнения
Политика Зачем Москва срывает развод на Донбассе. Четыре мнения
"Ждем 7 дней". Пристайко обвинил боевиков в срыве разведения
Политика "Ждем 7 дней". Пристайко обвинил боевиков в срыве разведения
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Золотая эра местной сборки. Как у украинцев появились компьютеры
Технологии Золотая эра местной сборки. Как у украинцев появились компьютеры
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 