У Путина проблемы, новый лидер Слуги и плиозавр: новости недели

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У Путина проблемы: Украина победила в ООН

Владимир Путин (фото - ЕРА)

8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в деле Украины против России о нарушении РФ международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и перейдет к рассмотрению дела по существу.

Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации, и теперь ей придется отвечать в специальном меморандуме перед судом по всем фактам, представленным Украиной, включая дело о гибели рейса MH-17.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подчеркнула, что решение суда впервые позволяет Украине привлечь Россию к ответственности и юридически доказать нарушения международного права с ее стороны.

В 2008 году Грузия обращалась в Международный суд после агрессии РФ в Южной Осетии, но тогда суд согласился с доводами РФ об отсутствии юрисдикции. Москва смогла избежать ответственности. Украине же удалось добиться рассмотрения иска по существу.

Зеркаль отдельно остановилась на деле рейса MH-17, отметив, что, несмотря на вето, наложенное Россией в Совбезе ООН на создание специального трибунала, международный суд сможет рассматривать это дело, и международное сообщество снова сможет увидеть, что происходило, и получить доступ ко всем материалам.

Экс-глава МИД Павел Климкин назвалрешение Международного суда ООН в Гааге о юрисдикции в деле Украины против России мировым прецедентом.

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