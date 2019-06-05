Убийственная безнаказанность. Чем кончаются дела против силовиков

Вечером 4 июня в ряде городов Украины прошли акции протеста с требованием отправить в отставку руководство МВД. Под здание столичного главка МВД на улице Богомольца часть протестующих несла цветы и детские игрушки, другая - жгла файера и дымовые шашки. В Переяслав-Хмельницком протестующие скандировали: "Начальник, выходи!" - райотдел окружен сотрудниками полиции со щитами и в шлемах. Причиной протестов стало убийство, предположительно пьяными полицейскими, пятилетнего Кирилла Тлявова.

"Это о Кирилле, но не только", - пишут в соцсетях участники акции. Это история еще и об убийстве студента Игоря Индило в райотделе, массовых бунтах во Врадиевке и Кривом Озере, а главное - о безнаказанности старой-новой милиции. Редакция LIGA.net вспоминает самые резонансные дела последних лет, в которых "засветились" сотрудники правоохранительных органов.

1. ИГОРЬ ИНДИЛО. "УПАЛ С ЛАВКИ"

Студент Игорь Индило умер в ночь с 17 на 18 мая 2010 года в Шевченковском райотделе милиции Киева. Вечером его забрали из общежития в РОВД, а утром следующего дня тело отдали родителям. Как объясняло руководство райотдела, перед смертью Игорь сам трижды упал: сначала с высоты роста, потом с лавки. От полученных травм скончался. Только через несколько лет экспертиза, зачитанная в суде, показала: обычное падение не могло привести к такой черепно-мозговой травме. Правозащитники в эту версию не поверили сразу и назвали гибель Индило убийством. В Украине началась масштабная кампания "Нет полицейскому государству!" с требованием наказать виновных.

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Главным обвиняемым в деле стал лейтенант Сергей Приходько. В 2012 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за превышение власти - с испытательным сроком в два года (то есть условно). В 2016 году журналист Гнап сообщил, что Приходько прошел переаттестацию в новую полицию и работает в том же Шевченковском райотделе. И даже пошел на повышение в звании - получил майора.

2. ИРИНА КРАШКОВА. ИЗНАСИЛОВАЛИ И БРОСИЛИ УМИРАТЬ

Летом 2013 года в поселке Врадиевка начался бунт: жители взяли штурмом местный райотдел УМВД. Несмотря на слезоточивый газ и стрельбу, они выбили ворота, разбили милицейские автомобили и разгромили отделение, вынудив милицию прятаться в подвале.

За несколько дней до этого в больницу Врадиевки попала Ирина Крашкова - со множественными переломами черепа и рваными ранами, в тяжелом состоянии. Она заявила, что ее затащили в свой автомобиль, вывезли в лесополосу, избили и изнасиловали двое офицеров милиции: лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрижак. В избиении участвовал и егерь Сергей Рябиненко, который вел машину.

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Местное руководство правоохранительных органов попыталось выгородить Дрижака и спасти от суда. Массовые протесты от Врадиевки прокатились по всей Украине. На Киев из небольшого поселка вышли несколько сотен человек. По пути они громили райотделы. Дело получило такую огласку, что его не смогли замять. Дрижака и Полищука посадили на 15 лет, Рябиненко на 11 лет. Экс-заместитель начальника Врадиевского райотдела милиции Кудринский за сокрытие тяжкого преступления и превышение власти приговорен к пяти годам.

3. АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН. ВЫВОЛОКЛИ ИЗ ДОМА И ЗАСТРЕЛИЛИ

24 августа 2016 года шестеро полицейских прибыли на вызов в частный дом - его хозяин Александр Цукерман якобы напился и устроил дебош. На Цукермана надели наручники, в трусах вывели со двора, избили ногами и дубинками, а затем застрелили. Судмедэксперты изъяли из его тела четыре пули: две из них попали в сердце, еще одна застряла в легких. Стреляли в жертву вплотную с близкого расстояния.

Жители Кривого Озера обвинили полицейских в жестоком убийстве. Опасаясь того, что подозреваемых просто вывезут, они блокировали автомобиль с полицейскими и чуть не устроили самосуд. Полиция с трудом отбила подозреваемых у толпы.

На скамье подсудимых оказались только четверо из шести полицейских. И лишь один ждет решения суда в СИЗО - Денис Ляхвацкий, который признался, что именно он стрелял в Цукермана. Остальные освобождены под залог. "Так получилось, я не хотел. Я более меньшую травму хотел нанести, чем она получилась", - сказал Ляхвацкий журналистам в суде в 2017 году. Приговора в этом деле до сих пор нет.

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