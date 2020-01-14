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14.01.2020, 09:00

Убийство Окуевой, Google даст работу разработчикам, IBAN и НДС. Что надо знать этим утром

Убийство Окуевой, Google даст работу разработчикам, IBAN и НДС. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 14 января. Температура от -1 до +3, курс доллара 23.93.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Мститель Кадырова: что известно о возможном организаторе убийства Окуевой

12 января Нацполиция задержала Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства бывшего бойца добровольческого батальона Киев-2 Амины Окуевой и ранении Адама Осмаева. Что известно о Редькине и кто может быть заказчиком убийства - рассказываем коротко.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Полный IBAN. Украина перешла на новый стандарт банковских счетов

Важная новость. Со вчерашнего дня банки полностью перешли на IBAN – международный стандарт записи банковских счетов. Эта новость касается каждого украинца, у которого есть либо счет в банке, либо потребность в перечислении денег. Старые реквизиты больше не работают. Что такое IBAN, зачем это нужно и как работает — в подборке материалов по ссылке.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Опубликован рейтинг получателей возмещения НДС в 2019-м 

Эта вчерашняя новость заинтересовала всего 460 читателей нашего сайта - очень мало. И именно этот факт - настоящая новость. Десять, семь или даже пять лет назад этот рейтинг был событием, журналисты разбирали его на молекулы, выуживая из него пару околокоррупционных сенсаций, а прозорливые читатели ориентировались по нему - насколько в фаворе власти та или иная бизнес группа. 

2,5 года назад все изменилось - внедрили автоматическое возмещение НДС и... почти чудо! Механизм заработал, государство стало тратить ненамного больше денег, зато на тот бизнес, который заработал, все происходит понятно и прозрачно. Предприниматели не кричат, что им выкручивают руки и требуют откаты. В общем, кейс с автоматическим возмещением НДС - хороший ответ на вопрос, зачем нужны реформы. Чтобы все мы -  общество, стали чуть нормальнее. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. У Google официально появился R&D-центр в Украине

У Google наконец-то появился свой R&D центр в Украине.  И теперь корпорация у нас не только рекламу в интернете продает, но и дает нашим разработчикам задания разработать что-нибудь эдакое. Известно, что киевская команда пока не очень большая (30 человек) и работает над облачными решениями. Больше по ссылке.

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Теги: возврат НДС, Амина Окуева, финансы, Google, технологии, iban, эмейл-рассылка
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