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29.11.2020, 20:00
Убийство ученого в Иране, локдаун в Украине и секрет счастливых отношений: новости недели

Аваков призвал ввести локдаун в Украине и сейчас рассматривается три варианта его введения в декабре, в Иране убили лидера ядерной программы, умер легендарный футболист Диего Марадона, ОП начал консультации по ликвидации ОАСК, а НАБУ просит арестовать главу и ряд судей скандального суда, в ринг вернулись звезды бокса Тайсон и Джонс-младший, а ученые выяснили, что объединяет все счастливые отношения. Обзор LIGA.net.

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Аваков призвал немедленно ввести локдаун, а власти рассматривают три варианта

Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Арсен Аваков (Фото: пресс-служба президента)

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал идею немедленного введения локдауна в Украине в связи с темпами распространения COVID-19.

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По его мнению, локдаун надо ввести немедленно, чтобы "прервать цепочку этой инфекции и постараться сберечь здоровье украинцев". В этот же день похожее заявление сделала инфекционист при МОЗ Ольга Голубовская – она считает, что нужно думать над введением трехнедельного жесткого карантина, поскольку "система здравоохранения уже трещит". 

LIGA.net удалось выяснить, что власти рассматривают три варианта введения локдауна в декабре и его введение неизбежно. По словам нескольких знакомых с планами правительства чиновников и депутатов, локдаун могут ввести при условии ежесуточной заболеваемости более 15 000 случаев. При этом уже в субботу, 28 ноября, число заболевших выявленных за сутки составило 16 218

Сейчас есть три варианта введения локдауна в декабре:

- первый вариант предусматривает введение жесткого карантина буквально сразу после принятия гарантирующих поддержку бизнеса экономических законов.

- второй вариант – карантин вводится не ранее 15 декабря и продолжается до окончания рождественских праздников.

- третий вариант – самый щадящий – ограничить работу ряда предприятий с 29 декабря на две или три недели. 

28 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что правительство может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе. По словам Арахамии, вероятность введения карантина составляет 90%.



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Теги: новости недели, диего марадона, коронавирус, COVID-19, карантин в украине, локдаун
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