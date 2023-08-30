Убийство в Днепре. Имел ли полицейский право стрелять в нападающего: разбор

29 августа полицейский застрелил мужчину, который сопротивлялся и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Общество разделилось на два лагеря: первые полностью поддержали действия полицейского, потому что он защищал напарницу. Вторые считают, что три выстрела в спину – это чрезмерная мера принуждения и нужно было стрелять по ногам.

LIGA.net пообщалась со следствием, экспертами в уголовной юстиции и бывшей полицейской. Были ли у полицейского основания применить оружие: разбор от LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 29 августа под вечер патрульные полицейские Днепра остановили автомобиль Jaguar, в котором, кроме водителя, была женщина и двое детей. Причина остановки – водитель игнорировал законные требования ПДД, говорит Государственное бюро расследований (ГБР).

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Местное издание Информатор опубликовало видео якобы нарушения ПДД водителем Jaguar. На нем видно, что на перекрестке водитель повернул налево из правого ряда. После этого за ним поехал находившийся рядом автомобиль патрульных.

Также можно увидеть, что машиной управлял именно мужчина. О том, что за рулем был мужчина, пишет и ГБР. Хотя 30 августа представитель Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко заявил, что по предварительной информации, за рулем была женщина. Это важное расхождение, ведь, по данным ГБР, водителем был мужчина и "после остановки автомобиля он вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения".

Когда полицейские потребовали у водителя и пассажиров выйти из автомобиля, те отказались, пишет областная прокуратура.

Правоохранители начали силой вытаскивать задержанных из авто и использовали газовый баллончик. Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину мужчине (прокуратура называет его пассажиром). От полученных огнестрельных ранений нападающий скончался на месте, говорится в релизе прокуратуры.

В сети появилось видео, которое записывал один из пассажиров Jaguar (вероятно, подросток на заднем сиденье). На нем можно увидеть кульминацию происшествия. Двое полицейских (мужчина и женщина) тянут за руку и ногу женщину, сидящую на водительском месте авто, рядом с ней сидит мужчина (хотя по предварительным данным ДБР водителем был именно мужчина).

ХРОНИКА СОБЫТИЙ НА ВИДЕО. Сначала женщина спрашивает у подростков, снимают ли они. Поняв, что снимают, она начинает кричать, что ей больно и просит отпустить ее. Полицейские вытаскивают женщину, она оказывается на земле и продолжает кричать, что ей больно. Женщина поднимается, полицейский говорит "газом давай", слышен звук распыления газового баллончика. Правоохранители скручивают мужчину, между ними происходит потасовка, в нее вмешивается женщина. Полицейская пытается держать женщину, мужчина и полицейский отходят и продолжают потасовку. Мужчина повалил правоохранителя на землю и отбежал от него. После этого полицейский достал пистолет, встал и произвел три выстрела. На видео видны два человека, лежащие на тротуаре. Это полицейская и нападающий. Полицейский кричит: "На пол все".

Но на видео только кульминация. По данным местных СМИ, нарушение ПДД зафиксировано в 16:54, а стрельба произошла около 18:00. Расстояние между местом совершения вероятного правонарушения и местом стрельбы – полтора километра, то есть три минуты езды. Что происходило в течение часа – пока неизвестно.

Начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа. По этим статьям полицейскому грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В настоящее время существуют два ключевых вопроса: было ли основание для применения огнестрельного оружия и была ли мера принуждения пропорциональной, говорит LIGA.net Евгений Крапивин, эксперт по уголовной юстиции Центра политико-правовых реформ.

По мнению эксперта, основания для применения оружия у полицейского были. Статья 46 закона о Нацполиции говорит, что полицейский уполномочен в исключительных случаях применять огнестрельное оружие для отражения нападения на полицейского или членов его семьи в случае угрозы их жизни или здоровью.

В данном случае существовала угроза жизни напарницы полицейского. На видео видно, что полицейская лежит на земле, а на фото, которое опубликовал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белощицкий, у женщины кровь на лице и руках.

"Даже если речь о легких телесных повреждениях – это тоже угроза жизни. Закон позволяет в этом случае применить огнестрельное оружие", – говорит Крапивин.

Сложнее вопрос – является ли такое применение пропорциональным, продолжает эксперт.

Была ли у полицейского возможность применить не огнестрельное оружие, а резиновую дубинку? Или он видел, что есть несколько секунд, чтобы предотвратить следующий удар по напарнице и даже без предупреждения применил оружие? Или он увидел, что мужчина может завладеть оружием полицейского? Достаточно ли было одного выстрела в конечности или нужны были именно три выстрела в область жизненно важных органов?

"Зная, как происходит тактико-техническая подготовка полицейских – не так много у них опыта отстреливания оружием в тире. Это только в голливудских фильмах можно как-то попасть в движущуюся цель даже с близкого расстояния", – объясняет Крапивин.

По его словам, нет отдельного порядка применения огнестрельного оружия. Исчерпывающий перечень указан в законе о Нацполиции, и там нет ни слова о том, куда должен стрелять полицейский.

"Их учат стрелять в туловище. Никто не учит стрелять в ноги или на какое-либо предупреждение, – объясняет LIGA.net Вадим Пивоваров, исполнительный директор Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов. – Все стрельбы что у нас, что на Западе, проходят на полигонах или в тирах. Есть фигура, есть зачет – нужно попасть в жизненно важные органы. То есть зачет на убийство".

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Пивоваров уточняет, что если полицейский применяет оружие, то у него уже есть основания для этого и он должен нейтрализовать объект: "Здесь полицейский считал, что он имеет право. Следствие должно ответить на вопрос, были ли эти основания обоснованы".

Сандра Кротевич три с половиной года (2015-2018) прослужила в патрульной полиции и много видела, что может происходить в подобных потасовках.

"Из своего опыта могу сказать, что полицейский защищал в первую очередь свою напарницу, – говорит Кротевич в комментарии LIGA.net . – Мужчина мог вытащить оружие из ее кобуры и применить это оружие".

По мнению Кротевич, если опираться на те отрывки видео, которые есть на данный момент, полицейский должен был произвести выстрел в воздух, тем самым сообщив человеку, что если он не прекратит применение физической силы к напарнице, то будет стрелять. Но акцентирует внимание, что следствие должно исследовать видео с нагрудных полицейских камер и опросить свидетелей и установить правомерность применения оружия.

ЧТО ДАЛЬШЕ. В настоящее время оба полицейских находятся в больнице, стрелявший полицейский – под особым наблюдением правоохранителей, сообщила LIGA.net спикер ДБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, следствие уже изъяло и приобщило к материалам дела видео с бодикамер полицейских, видео с мобильных телефонов, которое снимали дети погибшего, а также видео совершения вероятного нарушения ПДД.

Относительно того, кто был за рулем, Сапьян отметила, что следствие рассматривает вероятность, что за рулем был мужчина, а в момент остановки он мог поменяться местами с женщиной. Но следователи должны собрать все материалы и сделать объективный вывод.

Есть ли видео с места стрельбы – спикер ДБР не знает: "Будет сниматься видео со всех доступных камер, которые были в зоне досягаемости и привязаны по времени к периоду от момента совершения правонарушения до момента совершения предполагаемого преступления".

Ответственность полицейского может быть разной, считает Крапивин. Может быть и дисциплинарная, если были допущены минимальные ошибки. К примеру, можно было голосом осуществить предупреждение, а его не было. Но при этом обстоятельства требовали немедленной реакции.

"А если у него при себе был шокер, то он мог им ударить в спину. И тогда уже это может быть превышением служебных полномочий и речь об уголовной ответственности", – объясняет эксперт.

СПРАВКА. Патрульные не могут использовать шокеры для задержания. Весной 2021 года парламент Патрульные не могут использовать шокеры для задержания. Весной 2021 года парламент провалил законопроект об электрошокерах для полиции. А осенью того же года тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский упразднил тендер на закупку шокеров.

По его словам, проводить параллели с американской правоохранительной системой не корректно, ведь в разных штатах разные критерии.

Если это условный Техас, где огнестрельное оружие полностью легализовано для всех совершеннолетних граждан, то у полицейского есть презумпция, что любой гражданин, с которым он говорит, имеет оружие.

"И там все, как описывают фейсбук-комментаторы: при любом резком движении человека этого достаточно, чтобы применить против него оружие", – говорит Крапивин.

Есть штаты, в которых достаточно схожее с Украиной регулирование: оружие могут иметь определенные профессии, или люди покупают для самозащиты, если им грозит опасность или просто травматическое оружие.

"Там нет такого, чтобы открывать огонь на поражение при любом движении, – добавляет эксперт, – Человеку сначала доносят информацию, применяют более легкие меры принуждения".

Но Крапивин называет главное отличие США от Украины. Если там полицейский отдает приказ выйти из машины или заглушить двигатель, такие приказы выполняются. Если они не будут исполнены, то с большой вероятностью человек будет задержан и получит штраф.

То есть сама система правосудия достаточно активно работает на то, чтобы несоблюдение даже наименее законных требований полицейских приводило к последствиям для человека, объясняет он.

"У нас же люди в принципе не выполняют требований полицейских и за это редко несут ответственность, – считает Крапивин. – Поэтому получается, что с одной стороны часть общества говорит, что полиция должна быть жестче и бороться с ревущими во время комендантского часа гонщиками и мажорами. С другой стороны, когда полиция только пытается на законных основаниях применить какую-то силу, то начинаются разговоры о полицейском произволе".

Кротевич напоминает историю экс-служащего спецроты МВД Торнадо Александра Пугачева, которого в 2016 году в том же Днепре остановила патрульная полиция. Полицейские долго пытались заставить его выйти из машины и предупреждали о мерах принуждения. В ответ мужчина расстрелял полицейских.

По мнению Крапивина, тогда полицейские могли бы действовать более решительно, но пытались избежать конфликта – за что поплатились жизнью.

Копы, по мнению эксперта, считают, что общество не станет на их сторону, если они используют оружие, что их накажут и выгонят из полиции.

"Это об уровне правосознания. Если бы полиция у нас активнее штрафовала людей и суды привлекали к ответственности, – резюмирует Крапивин. – И наоборот, если бы люди активнее жаловались на какие-либо незаконные действия и суды привлекали к ответственности правоохранителей, то наработалась бы какая-нибудь практика, и ситуация бы тогда походила на американскую. А пока это совсем не похоже".

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