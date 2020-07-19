Убийство военного медика, РФ хотела украсть вакцину и задержание Штанько: новости недели

Местные выборы в Украине назначили на 25 октября, Дуда переизбран президентом Польши, на Донбассе убили военного медика, СБУ задержала возможного автора "пленок Ермака" при получении $100 000, в Киеве нашли мертвым следователя СБУ по особо важным делам, Дуда пообщался с пранкерами из РФ, три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине против COVID-19, а ученые нашли странного динозавра с одним когтем на передних лапах. Обзор LIGA.net .

Местные выборы состоятся 25 октября - официально

День выборов (фото - ЕРА)

15 июля в парламенте рассмотрели постановление № 3809, согласно которому местные выборы должны состояться 25 октября этого года. По итогам голосования оно было принято - "за" проголосовали 326 народных депутатов.

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Выборы депутатов одновременно пройдут в областных и районных, а также столичном городском советах. Кроме того, в тот же день будет избран новый мэр Киева.

Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут, уточняется в постановлении.

16 июля в партии Слуга народа состоялись праймериз по выбору кандидатов на должность мэра Киева.

По результатам тайного голосования кандидатом стала Ирина Верещук.

В числе претендентов кроме Верещук, за которую проголосовали 87 членов партии, были Александр Дубинский (41 голос), Николай Тищенко (30 голосов), Дмитрий Гурин (15 голосов), Александр Качура (3 голоса). Четыре бюллетеня были испорчены.

На праймериз присутствовал президент Владимир Зеленский. Он взял слово после объявления результатов и заявил, что поддерживает Верещук.

"Помимо всех эпитетов и качеств Ирины, важно, что она руководила городом. Человек с большим практическим опытом", - сказал Зеленский, представляя кандидата.

Верещук с 2010 по 2015 годы была мэром города Рава-Русская Львовской области.

Она вызвала Кличко на дебаты.