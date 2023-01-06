Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Украина получит вооружение, о котором просит долгие месяцы войны: "убийц танков" – Bradley от США, БМП Marder и еще один ЗРК Patriot от Германии, и пусть колесные, но танки.

"Западные системы – комплекснее, дальнобойнее и точнее советских систем, – говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. – То, что такие системы начинают передавать и будут передавать дальше, качественно усилит ВСУ".

Украина показала несколько наступательных операций оперативного масштаба, напоминает LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Союзники видят: чтобы войны не было в Европе – нужно помочь Украине разгромить РФ на поле боя. Это и есть причина смены номенклатуры".

Как западные партнеры поднимают уровень ВСУ перед новыми битвами (и, возможно, наступлением РФ), и сможет ли усилить помощь предстоящий Рамштайн – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Западные партнеры друг за другом объявляют о поставках Украине качественно нового оружия, о котором Киев просил больше 10 месяцев.

США дают Украине основную БМП своей армии – Bradley, и еще в конце 2022-го объявили о поставках батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые ранее считались маловероятными.

По данным The Washington Post, 6 января Вашингтон объявит о крупнейшем пакете помощи Украине на $2,85 млрд.

Вслед за США решилась передать 40 БМП Marder и ЗРК Patriot Германия. Их должны поставить в течение первого квартала 2023 года.

Франция дает БМП Bastion. Также Париж поставит легкие колесные танки AMX-10CR. Они хоть и специфичны, но все же – первые западные танки для Украины.

Падение "стеклянных стен" происходит на фоне пока стабильной линии фронта и сигналов от украинской власти.

Украина с середины декабря предупреждает, что Россия, вероятно, готовит новую атаку на Киев и полную мобилизацию. Параллельно украинские Силы обороны готовят свою военную операцию и анонсируют на весну большое наступление ВСУ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Бронетехника нужна для всего спектра боевых действий, говорит LIGA.net офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

"Ее можно использовать в бою для огромной плеяды задач: эвакуация раненых, передислокация пехоты, дозор, рейд, оборона, наступление, прорыв, – объясняет аналитик. – Современная война – механизированная. В любом виде боевых действий нужно очень много техники".

С помощью партнеров Украина сделает качественный рывок в бронетехнике, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. По его мнению, западные партнеры понимают: Украина должна выиграть – и для этого нужно современное эффективное оружие.

Bradley – это основная БМП армии США. В Пентагоне ее называют "убийцей танков".

Во время второй войны в Персидском заливе около 2/3 уничтоженных иракских Т-72 были жертвами Bradley, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"У нее на борту есть две противотанковые ракеты с авторитетным калибром 152-мм. Это очень много, – говорит Кевлюк. – Они старенькие, но когда у ракеты есть калибр 152-мм и мощная боевая часть, то не очень важно, что за противник перед тобой".

Bradley также оборудована хорошей пушкой на башне и качественным разведывательным оборудованием. По словам эксперта, машина тяжеловата и не умеет плавать, но она все равно быстрая и по периметру защищена от огня крупнокалиберных пулеметов и даже башенного оружия врага.

Немецкие Marder еще с 1970-х имели гидрообъемную трансмиссию и автоматическую коробку передач, рассказывает Кевлюк: "Они сделаны людьми и для людей".

По словам эксперта, Marder оборудованы классной пушкой от Rheinmetall – точной, стойкой к перегрузкам, с хорошей дальностью стрельбы. Боеприпас пробивает броню аналогичных российских машин – БМП-2, БМП-3, всех БТР.

"Если получим – будет очень хороший подарок. Но много нам таких не дают: 40-50 машин тех и тех (Bradley и Marder, – ред.). – говорит Кевлюк. – А нам нужно вооружить 5-10 бригад. Для этого нужно по крайней мере 1200 машин".

Французские Bastion относятся к классу БТР, а не БМП. Их броня и вооружение легче, но они более подвижны, отмечает Кевлюк.

Bastion не особо выделяются среди аналогов, но их много в наличии, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Колесные танки от Франции AMX-10CR – это первые западные танки для Украины, которые долгое время были табу для партнеров.

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Они очень маневренны на оперативно-тактическом уровне, объясняет Катков. Их могут использовать: 1) как машины резерва – например, чтобы быстро перебросить на север в случае нового нападения из Беларуси; 2) для быстрых прорывов фронта, подобным Купянскому наступлению; 3) для ночных рейдов и как мобильную артиллерию в условиях стабильного фронта.

Американские ЗРК Patriot отличаются дальнобойностью и способностью сбивать баллистические ракеты. Поставка дополнительной батареи от Германии позволит прикрыть больше объектов – аэродром, город, порт, критическую инфраструктуру.

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В целом западные системы сложнее советских, добавляет Левин. Но они также комплекснее, точнее и дальнобойнее.

По его словам, передача продвинутой западной техники – поиск качественного преимущества для ВСУ, а не количественного паритета.

"Вопрос количественного паритета не стоит: мол, если у россиян есть 1000 танков – то надо дать и Украине столько же. Нет, современные войны так не ведутся", – объясняет аналитик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украинские военные доказали за год, что способны агрессивно противостоять России и проводить наступления оперативного масштаба, отмечает Кевлюк. Это повысило уровень доверия западных партнеров.

Решительные заявления Байдена позволяют рассчитывать, что поставки будут быстрыми, добавляет Селезнев.

Падение "стеклянных стен" по оружию нового уровня также происходит на фоне будущего заседания коалиции партнеров в формате Рамштайн. Оно должно пройти в январе.

На Рамштайне партнеры объявят, что уже согласились передать, объясняет Катков. А за закрытыми дверями будут обсуждать, как и что поставлять дальше.

И вопрос танков – на столе. По мнению Левина, Западу будет легче решиться на их поставки после передачи Украине первых французских AMX-10CR.

В Бундестаге уже прямо говорят канцлеру Олафу Шольцу: пора дать Украине немецкие Leopard. Поставку танков также не исключает глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

"После Bradley будут идти и танки. Это очевидные эволюционные процессы развития помощи союзников, – считает Катков. – Мне кажется, решение будет принято: либо США дадут Abrams, либо партнеры "скинутся" своими Leopard. Я думаю, в перспективе ближайших месяцев-полугода".

Западные партнеры в ближайшее время также будут смотреть, как на поставки отреагирует РФ, говорит Левин. Его прогноз: после российского шума качественное усиление ВСУ продолжится.

"Идея в том, чтобы ВСУ качественно превосходили потенциал России во всех аспектах, – подытожил аналитик. – От артиллерии и дальнобойных систем – до танков и, в том числе, самолетов".

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