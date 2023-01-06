UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Цей матеріал також доступний українською
Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией - Фото
Джо Байден, Олаф Шольц, AMX-10RC, Bradley, Bastion (коллаж – Дарина Дмитренко/LIGA.net)
06.01.2023, 18:50

На фоне предупреждений о наступлении РФ партнеры усиливают Украину. США и Германия дают Bradley, Patriot и Marder, Франция решилась на легкие танки

Украина получит вооружение, о котором просит долгие месяцы войны: "убийц танков" – Bradley от США, БМП Marder и еще один ЗРК Patriot от Германии, и пусть колесные, но танки.

"Западные системы – комплекснее, дальнобойнее и точнее советских систем, – говорит LIGA.net офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. – То, что такие системы начинают передавать и будут передавать дальше, качественно усилит ВСУ".

Украина показала несколько наступательных операций оперативного масштаба, напоминает LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк: "Союзники видят: чтобы войны не было в Европе – нужно помочь Украине разгромить РФ на поле боя. Это и есть причина смены номенклатуры".

Как западные партнеры поднимают уровень ВСУ перед новыми битвами (и, возможно, наступлением РФ), и сможет ли усилить помощь предстоящий Рамштайн – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Западные партнеры друг за другом объявляют о поставках Украине качественно нового оружия, о котором Киев просил больше 10 месяцев.

США дают Украине основную БМП своей армии – Bradley, и еще в конце 2022-го объявили о поставках батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые ранее считались маловероятными.

По данным The Washington Post, 6 января Вашингтон объявит о крупнейшем пакете помощи Украине на $2,85 млрд.

Вслед за США решилась передать 40 БМП Marder и ЗРК Patriot Германия. Их должны поставить в течение первого квартала 2023 года.

Франция дает БМП Bastion. Также Париж поставит легкие колесные танки AMX-10CR. Они хоть и специфичны, но все же – первые западные танки для Украины.  

Падение "стеклянных стен" происходит на фоне пока стабильной линии фронта и сигналов от украинской власти.

Украина с середины декабря предупреждает, что Россия, вероятно, готовит новую атаку на Киев и полную мобилизацию. Параллельно украинские Силы обороны готовят свою военную операцию и анонсируют на весну большое наступление ВСУ.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Бронетехника нужна для всего спектра боевых действий, говорит LIGA.net офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

"Ее можно использовать в бою для огромной плеяды задач: эвакуация раненых, передислокация пехоты, дозор, рейд, оборона, наступление, прорыв, – объясняет аналитик. – Современная война – механизированная. В любом виде боевых действий нужно очень много техники".

С помощью партнеров Украина сделает качественный рывок в бронетехнике, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. По его мнению, западные партнеры понимают: Украина должна выиграть – и для этого нужно современное эффективное оружие.

Bradley – это основная БМП армии США. В Пентагоне ее называют "убийцей танков".

Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Во время второй войны в Персидском заливе около 2/3 уничтоженных иракских Т-72 были жертвами Bradley, объясняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"У нее на борту есть две противотанковые ракеты с авторитетным калибром 152-мм. Это очень много, – говорит Кевлюк. – Они старенькие, но когда у ракеты есть калибр 152-мм и мощная боевая часть, то не очень важно, что за противник перед тобой".

Bradley также оборудована хорошей пушкой на башне и качественным разведывательным оборудованием. По словам эксперта, машина тяжеловата и не умеет плавать, но она все равно быстрая и по периметру защищена от огня крупнокалиберных пулеметов и даже башенного оружия врага.

Немецкие Marder еще с 1970-х имели гидрообъемную трансмиссию и автоматическую коробку передач, рассказывает Кевлюк: "Они сделаны людьми и для людей".

По словам эксперта, Marder оборудованы классной пушкой от Rheinmetall – точной, стойкой к перегрузкам, с хорошей дальностью стрельбы. Боеприпас пробивает броню аналогичных российских машин – БМП-2, БМП-3, всех БТР.

Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

"Если получим – будет очень хороший подарок. Но много нам таких не дают: 40-50 машин тех и тех (Bradley и Marder, – ред.). – говорит Кевлюк. – А нам нужно вооружить 5-10 бригад. Для этого нужно по крайней мере 1200 машин".

Французские Bastion относятся к классу БТР, а не БМП. Их броня и вооружение легче, но они более подвижны, отмечает Кевлюк.

Bastion не особо выделяются среди аналогов, но их много в наличии, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Колесные танки от Франции AMX-10CR – это первые западные танки для Украины, которые долгое время были табу для партнеров.

Читайте также: Обзор | "Ночной кошмар для врага". Как Украина может воевать легкими танками от Франции

Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Они очень маневренны на оперативно-тактическом уровне, объясняет Катков. Их могут использовать: 1) как машины резерва – например, чтобы быстро перебросить на север в случае нового нападения из Беларуси; 2) для быстрых прорывов фронта, подобным Купянскому наступлению; 3) для ночных рейдов и как мобильную артиллерию в условиях стабильного фронта.

Американские ЗРК Patriot отличаются дальнобойностью и способностью сбивать баллистические ракеты. Поставка дополнительной батареи от Германии позволит прикрыть больше объектов – аэродром, город, порт, критическую инфраструктуру.

Читайте также: Разбор | США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией

Убийцы Т-72, броня и ПВО. Зачем Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

В целом западные системы сложнее советских, добавляет Левин. Но они также комплекснее, точнее и дальнобойнее.

По его словам, передача продвинутой западной техники – поиск качественного преимущества для ВСУ, а не количественного паритета.

"Вопрос количественного паритета не стоит: мол, если у россиян есть 1000 танков – то надо дать и Украине столько же. Нет, современные войны так не ведутся", – объясняет аналитик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украинские военные доказали за год, что способны агрессивно противостоять России и проводить наступления оперативного масштаба, отмечает Кевлюк. Это повысило уровень доверия западных партнеров.

Решительные заявления Байдена позволяют рассчитывать, что поставки будут быстрыми, добавляет Селезнев.

Падение "стеклянных стен" по оружию нового уровня также происходит на фоне будущего заседания коалиции партнеров в формате Рамштайн. Оно должно пройти в январе.

На Рамштайне партнеры объявят, что уже согласились передать, объясняет Катков. А за закрытыми дверями будут обсуждать, как и что поставлять дальше.

И вопрос танков – на столе. По мнению Левина, Западу будет легче решиться на их поставки после передачи Украине первых французских AMX-10CR.

В Бундестаге уже прямо говорят канцлеру Олафу Шольцу: пора дать Украине немецкие Leopard. Поставку танков также не исключает глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

"После Bradley будут идти и танки. Это очевидные эволюционные процессы развития помощи союзников, – считает Катков. – Мне кажется, решение будет принято: либо США дадут Abrams, либо партнеры "скинутся" своими Leopard. Я думаю, в перспективе ближайших месяцев-полугода".

Западные партнеры в ближайшее время также будут смотреть, как на поставки отреагирует РФ, говорит Левин. Его прогноз: после российского шума качественное усиление ВСУ продолжится.

"Идея в том, чтобы ВСУ качественно превосходили потенциал России во всех аспектах, – подытожил аналитик. – От артиллерии и дальнобойных систем – до танков и, в том числе, самолетов".

Читайте также: Разбор | СБУ помогла выиграть битву за Киев и пресекла "русский мир" в Одессе: неизвестные детали

Марк Сировой

Журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие Patriot танки наступление бмп война России в Украине Marder Bradley AMX-10RC
Еще по теме
Люфтваффе довольны передачей Украине ЗРК Patriot – видят в этом силу немецкой армии 06.01.2023"Это убийца танков". Пентагон подтвердил, что США поставят Украине БМП Bradley 06.01.2023Германия передаст Украине батарею ПРО Patriot и БМП Marder 05.01.2023Германия может передать Украине БМП Marder – Süddeutsche Zeitung 05.01.2023Мельник обратился к Шольцу со знакомым словом "Leopard" и подал идею, как все осуществить 23.12.2022США дают Украине Patriot: чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией 21.12.2022В бундесвере отказались от БМП Puma, решили использовать Marder, которые нужны Украине 19.12.2022Минобороны Германии открестилось от сообщений о поставках Marder для армии Украины 19.12.2022Новая атака России на Киев, три задачи ВСУ и оружие Запада. Интервью Залужного – за минуту 15.12.2022Кулеба о встрече НАТО: Скоро будет артиллерия 155-мм. Говорили о Patriot и танках 30.11.2022На Банковой назвали потребности ЗСУ в вооружении: 150-200 танков, 100 орудий, 50-70 РСЗО 20.11.2022В Киеве глава комитета Бундестага призвала Шольца дать Украине танки Leopard и БМП Marder 06.10.2022Немецкие танки для Украины. Шольц говорит – "мы постоянно заново оцениваем ситуацию" 28.09.2022Юг. ВСУ уничтожили две установки новой российской ПВО С-400 и более 100 оккупантов: сводка 08.09.2022"Наши танки – худшие в Европе". Бербок высказалась о запасах армии Германии 27.07.2022Резников: Самолеты будут. Возможно, нам нужны не американские F-16 15.07.2022Оппозиция критикует Шольца: Германия очень многое усложнила, хотят навязать Украине мир 29.06.2022Ждем отмашки Шольца на 100 САУ, 10 систем ПВО и "добро" на Leopard-2, БМП и БТР – Мельник 23.06.2022"Украина истекает кровью на ваших глазах". Мельник обратился к Шольцу из-за БМП Marder 12.06.2022Часть БМП Marder уже готова к передаче ВСУ. Нужна лишь отмашка Шольца – Bild am Sonntag 12.06.2022Греция передаст Украине БМП-1, только когда получит от Германии "Мардеры" 07.06.2022Улитка с патроном. Посол Мельник опубликовал мем о поставках Украине оружия из Германии 26.05.2022Оккупанты привезли в Мелитополь эшелон старинных танков Т-62, готовятся к наступлению: ОВА 26.05.2022Россия снимает с хранения устаревшие танки Т-62 для формирования резервов – Генштаб 23.05.2022ЕС выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Будет тяжелое оружие 13.05.2022ВСУ уже переходят на стандарты вооружения НАТО – Кулеба 26.04.2022Швейцария заблокировала реэкспорт в Украину боеприпасов к германским БМП Marder 24.04.2022"Наша школа артиллерии лучшая". Арестович отверг тезис, что ВСУ долго изучают новое оружие 20.04.2022В бундесвере отвергают поставку БМП Marder ВСУ: говорят, самим нужно – и "долго учиться" 20.04.2022
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 