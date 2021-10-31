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31.10.2021, 20:00
Удар Bayraktar, реестр педофилов и снимок одной из самых молодых планет: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Украина впервые применила Bayraktar против российских оккупантов, Украине вернут "скифское золото", в Украине запустили реестр педофилов, 16-летний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове, Facebook меняет название, в "Дие" появится Military ID, а ученые показали снимок одной из самых молодых планет. Обзор LIGA.net.

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Украина впервые применила Bayraktar против российских оккупантов

Модернизированный беспилотник Bayraktar TB2 ВМС Украины (фото – Defense Express)

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударный беспилотник Bayraktar.

В Генштабе ВСУ сказали, что боевики обстреливали позиции ООС в районе Гранитного при помощи батареи гаубиц Д-30. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела украинская сторона через СММ ОБСЕ безотлагательно выдвинула требование о прекращении огня, была отправлена нота по дипломатическим каналам, но "оккупанты не реагировали".

С целью принуждения врага к прекращению огня был применен Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, отметили в Генштабе. После этого обстрелы украинских позиций прекратились, подтвердили в ВСУ.

Волонтер Роман Доник сказал, что боевики стреляли с максимально возможной дальности (15+ км). Обычными средствами обнаружить батарею украинские военные не смогли — слишком далеко.

"В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА Bayraktar, была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. В эту минуту. Расчеты других убежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу", – написал Доник. 

В Кремле начали угрожать "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной БПЛА. А в Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать.

Во Франции тоже заявили, что обеспокоены ростом интенсивности боевых действий на Донбассе и, в частности, использованием Украиной Bayraktar. В тот же день командующий ОС ВСУ Сергей Наев сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем ​​и ночью.

А США, реагируя на применение Украиной ударного беспилотника на Донбассе, призвали стороны конфликта соблюдать прекращение огня, но напомнили, что ранее российские боевики неоднократно использовали гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил.

Ударные БПЛА Bayraktar, которые ВСУ применили на Донбассе, хотя и были произведены в Турции, принадлежат Украине, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если страна покупает его у нас, у другой страны, это оружие нельзя назвать турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это больше не турецкий продукт. Может быть оно было произведено в Турции, но оно принадлежит Украине. В этом нельзя винить Турцию", – сказал Чавушоглу.



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Теги: Bayraktar, новости недели, Military ID, планета 2M0437b
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