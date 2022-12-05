Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

На военных российских аэродромах в Энгельсе и под Рязанью утром 5 декабря прогремели взрывы: повреждены самолеты, есть погибшие и раненые. Там базируются стратегические ракетоносцы – Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 – из которых РФ обстреливает Украину.

Удар пришелся прямо в сердце стратегической авиации РФ, говорит LIGA.net главред Defense Express, военный эксперт Олег Катков. Россия попытается показать, что ничего важного не произошло, но ей придется усилить ПВО на базах или перебросить самолеты.

"Они чувствовали себя безопасно на отдаленных аэродромах, – объясняет LIGA.net спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. – Думали, что возмездие в виде "бавовны" не придет. Но она приходит, и все чаще".

Что произошло в Энгельсе и под Рязанью, чем особенны эти аэродромы, как их могли поразить и чего ждать дальше – коротко пишет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 5 декабря российские Telegram-каналы сообщили о взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области – в месте дислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. По их утверждениям, якобы в результате атаки беспилотника были повреждены два Ту-95 и ранены военные.

Местный губернатор назвал произошедшее на аэродроме "хлопком" и заверил, что гражданская инфраструктура не пострадала, а "происшествия на военных объектах проверяется силовиками".

В этот же утро сообщалось о взрывах на авиабазе Дягилево в Рязани, где базируются Ту-95МС и Ту-22М3. Экстренные службы РФ сообщили о "возгорании бензовоза в результате взрыва" – погибли трое и пострадали шестеро человек. РосСМИ пишут и о поврежденном самолете.

Украина не заявляла о причастности к взрывам, а в ЕС без комментариев напомнили, что она имеет полное право на оборону в незаконной агрессивной войне. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал LIGA.net, что все это – результат российской агрессии.

"Они чувствовали себя безопасно на отдаленных аэродромах. Думали, что возмездие в виде "бавовны" не придет. Но она приходит, и все чаще. Мы видим, что был Крым, откуда они атакуют, аэродром Бельбек, нефтебазы горят", – заявил Игнат.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если очень часто запускать что-то в небо других стран – рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся на место вылета.

СПРАВКА. Стратегическая "бавовна": продолжается у оккупантов с августа, когда произошла серия взрывов на аэродромах в Крыму. Спустя месяц после атаки главком ВСУ Залужный признал, что это была работа дальнобойного украинского оружия. 8 октября произошел взрыв и обвал пролетов Крымского моста, а 29 октября дроны атаковали российские корабли в Севастополе. Официально за них никто ответственности не взял.

В России не комментируют события на аэродромах, но спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что о "ЧП" доложили Путину. Вскоре после слов Пескова Россия нанесла очередные ракетные удары по Украине.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Любая уничтоженная российская техника – это радость для украинцев и хлопоты для врага, отмечает Игнат. Но есть особенность и в самих базах: там дислоцируется стратегическая авиация РФ, которая используется с самого начала войны.

"Там заряжаются ракеты, заправляются самолеты, – объясняет Игнат. – Оттуда самолеты вылетают на боевые курсы и наносят удары – из района Волгодонска Ростовской области и из района Каспия. Оттуда они бьют по нашей энергетике, в частности, сейчас".

На авиабазе Энгельс размещаются тяжелые бомбардировщики, которые входят в ядерную триаду РФ, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Аэродром в Рязани больше используют как запасной или для подготовки пилотов. А еще это – особая инфраструктура для заправки и хранения БК. Такие базы должны хорошо охраняться.

Удар по таким аэродромам – вызов для российской системы ПВО, и в РФ будут внутренние разборки, прогнозирует LIGA.net экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Стратегических самолетов – не так много, их нельзя терять "по три за раз" без последствий.

"Эти взрывы можно сравнивать как что-то среднее между уничтожением крейсера "Москва" и ударом по Севастопольской бухте, – говорит Катков. – Это сердце стратегической авиации РФ. Подобных авиабаз в России не так много. То, что там случилось, крайне важно".

Энгельс и Рязань – в сотнях километров от украинской границы. Для ВСУ это было бы очень амбициозной целью, говорит Селезнев.

По мнению Каткова, диверсии тут ни при чем. На 52-й секунде видео, снятого на улице в Энгельсе, слышен звук пролета, а затем – взрыв.

"Если это диверсия, то диверсанты могут развивать скорость около звука и искусно могут забрасывать окурок на дистанцию 800 км, – иронизирует он. – На самом деле, эта запись может считаться ключевой".

Россияне точно знают по обломкам, что по ним прилетело, говорит Катков. Сам он осторожно предполагает, что это мог бы быть советский реактивный беспилотник типа "Стриж" с дальностью около 1000 км, который фактически переделали в крылатую ракету.

Возможно, для подобного удара сначала надо было проредить скопление систем ПВО возле границ Украины, например, ракетами HARM, предполагает Катков. А в получившуюся брешь и запустить средство поражения. "Это огромная искусно выполненная работа. Кто бы это ни сделал", – говорит Катков.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россияне теперь не могут чувствовать себя в безопасности даже за сотни километров от фронта, говорит Игнат.

"Они должны сейчас думать, а где им теперь базироваться, если есть такая угроза, – объясняет спикер Воздушных сил. – Это все будет влиять на их действия".

Сейчас россияне попытаются показать, что удары по аэродромам якобы не имели смысла, и все у РФ "идет по плану", прогнозирует Катков. Для этого Москва может нанести демонстрационные ракетные удары.

Затем РФ попытается укрепить ПВО вокруг авиабаз и стянет туда больше зенитных ракетных комплексов, прогнозирует он. Потенциально это может облегчить работу украинской авиации на передовой.

Третий шаг, на который может пойти РФ, – переброска части стратегических бомбардировщиков на базы на севере России. Старым самолетам придется лететь большее расстояние в районы пусков.

"Время выполнения задач увеличится, а вместе с ним и использование моторесурса. Полет стратегического ракетоносителя – это очень дорого. И не так много ресурса у этих самолетов", – объясняет Катков.

РФ не откажется от тактики ракетного террора, считает Селезнев: "Вот даже сегодня звучит воздушная тревога – Путин и дальше будет пытаться оказывать давление на украинский народ". Во время ударов 5 декабря украинские силы ПВО сбили большинство ракет.

Игнат не берется прогнозировать, будет ли больше "бавовны" на российских аэродромах. Однако Укроборонпром за день до взрывов в Энгельсе анонсировал, что переходит к испытаниям украинских дальнобойных дронов (около 1000 км) в условиях действия РЭБ. Завершить работу над беспилотниками должны к концу года.

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