Удары дронов по Кремлю, турне Зеленского, сбитый "Кинжал": новости недели

У Путина заявили об атаке дронов на Кремль, Зеленский уехал в европейское турне, в России горят нефтебазы и сходят с рельсов поезда, РФ активизирует воздушный и артиллерийский террор, над Киевом сбили Bayraktar, США выделяют новый пакет помощи с авиаракетами, а спикер Палаты представители Конгресса США поставил на место российского пропагандиста и заверил в поддержке Украины. Обзор LIGA.net .

Кремль атаковали дроны. Зеленский считает это информационной кампанией Путина

Скриншот с видео

3 мая у Путина заявили, что два неизвестных беспилотника атаковали Кремль. На одном из видео зафиксировано, как дрон взорвался над Сенатским дворцом. Позже появились кадры с чем-то горящим на крыше дворца.

Видео и сообщения об ударах появились днем 3 мая, только через 10-12 часов после самого события. В Кремле сразу же начали утверждать, что так якобы Украина пыталась совершить покушение на российского диктатора Владимира Путина.

А пропагандисты и приспешники Кремля начали разгонять ядерную риторику. В Воздушных силах ВСУ считают, что это ИПСО.

Украина официально заявила, что не причастна к ударам. От украинских спикеров звучали разные версии – от сговора российских олигархов до партизан.

А черту подвел президент Владимир Зеленский. Он отрицает причастность украинских сил и говорит, что Путин должен наказывать трибунал. А сами удары он считает информационной операцией, которой российский диктатор хочет заставить россиян идти на фронт при отсутствии побед армии РФ.

В ЦРУ также не видят признаков причастности Украины. А в Минобороны Британии, по данным Sky News, считают, что россияне сами ударили по резиденции диктатора.

В Госдепе США заверили, что взрывы над Кремлем не повлияют на помощь Украине. У Путина пытались связать Соединенные Штаты с инцидентом, но в Вашингтоне над этим только посмеялись.

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