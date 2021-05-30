Угон самолета режимом Лукашенко, переворот в Мали и "кровавое" суперлуние: новости недели

Лукашенко захватил самолет Ryanair с целью задержать оппозиционера Протасевича, в Мали произошел очередной военный переворот, из Газы эвакуировали украинцев, ЕС выделит денег для пострадавших на Донбассе, в Украине открыли три центра вакцинации, а в мире наблюдали "кровавое" суперлуние. Обзор LIGA.net .

Режим Лукашенко угнал самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

23 мая режим Александра Лукашенко при помощи истребителей заставил посадить самолет Ryanair в Минске, чтобы задержать основателя крупного оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Сейчас Роман и его девушка арестованы.

В ответ в Европе решили прекратить авиасообщение с Беларусью и закрыть небо для их самолетов. Поддержал Лукашенко лишь президент РФ Владимир Путин.

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Сразу после задержания Протасевич заявил, что еще в момент вылета его "выпасывал" в аэропорту сотрудник госбезопасности. В свою очередь, пилоты самолета заявили, что получили информацию о необходимости экстренной посадки именно от белорусских диспетчеров – те сказали, что на борту воздушного судна находится взрывчатое вещество.

Позже в сеть выложили видео из салона самолета с задержанием основателя NEXTA – посмотреть его можно здесь, и аудиозапись разговора пилотов с диспетчером – послушать ее можно тут.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку – Софью Сапегу, они летали вместе в Грецию. Сразу после задержания на связь она не выходила, но днем позже родители нашли ее в минском СИЗО на Окрестина. В МИД РФ заявили, что девушку подозревают по "нескольким статьям УК Беларуси". 25 мая она дала "признательные показания" и ее арестовали на два месяца.

Примечательно, что с борта самолета в Минске сошли еще четыре гражданина России, у Путина пообещали заняться "выяснением их судьбы".

В Европе отреагировали на произошедшее очень бурно, назвав захват самолета "актом государственного терроризма". В Ryanair заявили об угоне самолета, обвинив во лжи Беларусь и ее диспетчеров.

За словами последовали действия.

24 мая европейские компании начали отказываться летать над Беларусью, Литва призвала отменить футбольные матчи в Беларуси, а в Евросоюзе вызвали на разговор белорусского посла и закрыли небо для Минска. 26 мая авиасообщение с Беларусью прекратила Украина.

У Лукашенко на действия Европы отреагировали не менее бурно.

В белорусском МИД заявили, что "поражены откровенно воинственными заявлениями" европейских стран, посольство назвало действия Украины "абсурдом", а в Белавиа окрестили запрет стран на полеты белорусских самолетов "подлостью" и "фашистской извращенностью".

Дальше – больше. Вначале власти Беларуси попытались убедить всех, что самолет был посажен из-за угроз со стороны палестинских боевиков ХАМАС, после – что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария, а в конце и вовсе назвали Протасевича и Сапегу "экстремистами", которые "хотели устроить бойню и кровавый мятеж".

Тем временем, 24 мая белорусский КГБ показал видео допроса похищенного Протасевича – на нем тот якобы "во всем сознался". Отец Романа, посмотрев видео, заявил, что это "не его слова и не его интонация". 30 мая основателя NEXTA перевели в СИЗО КГБ, где уже находилась его девушка Софья.

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