UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
30.05.2021, 20:00
Угон самолета режимом Лукашенко, переворот в Мали и "кровавое" суперлуние: новости недели

Лукашенко захватил самолет Ryanair с целью задержать оппозиционера Протасевича, в Мали произошел очередной военный переворот, из Газы эвакуировали украинцев, ЕС выделит денег для пострадавших на Донбассе, в Украине открыли три центра вакцинации, а в мире наблюдали "кровавое" суперлуние. Обзор LIGA.net.

1/6

Режим Лукашенко угнал самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Протасевича

Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

23 мая режим Александра Лукашенко при помощи истребителей заставил посадить самолет Ryanair в Минске, чтобы задержать основателя крупного оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Сейчас Роман и его девушка арестованы.

В ответ в Европе решили прекратить авиасообщение с Беларусью и закрыть небо для их самолетов. Поддержал Лукашенко лишь президент РФ Владимир Путин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сразу после задержания Протасевич заявил, что еще в момент вылета его "выпасывал" в аэропорту сотрудник госбезопасности. В свою очередь, пилоты самолета заявили, что получили информацию о необходимости экстренной посадки именно от белорусских диспетчеров – те сказали, что на борту воздушного судна находится взрывчатое вещество.

Позже в сеть выложили видео из салона самолета с задержанием основателя NEXTA – посмотреть его можно здесь, и аудиозапись разговора пилотов с диспетчером – послушать ее можно тут.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку – Софью Сапегу, они летали вместе в Грецию. Сразу после задержания на связь она не выходила, но днем позже родители нашли ее в минском СИЗО на Окрестина. В МИД РФ заявили, что девушку подозревают по "нескольким статьям УК Беларуси". 25 мая она дала "признательные показания" и ее арестовали на два месяца.

Примечательно, что с борта самолета в Минске сошли еще четыре гражданина России, у Путина пообещали заняться "выяснением их судьбы".

В Европе отреагировали на произошедшее очень бурно, назвав захват самолета "актом государственного терроризма". В Ryanair заявили об угоне самолета, обвинив во лжи Беларусь и ее диспетчеров.

За словами последовали действия.

24 мая европейские компании начали отказываться летать над Беларусью, Литва призвала отменить футбольные матчи в Беларуси, а в Евросоюзе вызвали на разговор белорусского посла и закрыли небо для Минска. 26 мая авиасообщение с Беларусью прекратила Украина.

У Лукашенко на действия Европы отреагировали не менее бурно.

В белорусском МИД заявили, что "поражены откровенно воинственными заявлениями" европейских стран, посольство назвало действия Украины "абсурдом", а в Белавиа окрестили запрет стран на полеты белорусских самолетов "подлостью" и "фашистской извращенностью".

Дальше – больше. Вначале власти Беларуси попытались убедить всех, что самолет был посажен из-за угроз со стороны палестинских боевиков ХАМАС, после – что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария, а в конце и вовсе назвали Протасевича и Сапегу "экстремистами", которые "хотели устроить бойню и кровавый мятеж".

Тем временем, 24 мая белорусский КГБ показал видео допроса похищенного Протасевича – на нем тот якобы "во всем сознался". Отец Романа, посмотрев видео, заявил, что это "не его слова и не его интонация". 30 мая основателя NEXTA перевели в СИЗО КГБ, где уже находилась его девушка Софья.

Читайте также: Месть диктатора|"Лукашенко и кучка его отморозков". Как КГБ похитил Протасевича: попытка реконструкции



Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, новости недели, беларусь, эвакуация, вакцинация, александр лукашенко, сектор газа, мали, госпереворот, суперлуние, коронавирус, роман протасевич, центр вакцинации
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Захват Капитолия, локдаун в Украине и пленки из КГБ: новости недели
Политика Захват Капитолия, локдаун в Украине и пленки из КГБ: новости недели
Зеленский собирается в Беларусь. Надеется, что коронавирус не помешает
Политика Зеленский собирается в Беларусь. Надеется, что коронавирус не помешает
Популярное
Спецпроекты
Добро по правилам. С чего начать благотворительность в компании
Добро по правилам. С чего начать благотворительность в компании
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 