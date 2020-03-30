Угроза дефолта, курс гривни и операция против фейков в Facebook. Что надо знать этим утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 30 марта. Температура от +3 до +12, курс доллара 28.18

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как Ермак обсуждает кадровые назначения

Никогда такого не было, и вот опять: друг, сын, брат, муж-жена власть имущего пытаются что-то порешать и торгуют доступом к влиятельному телу. На этот раз в скандале человек очень похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. На видео, опубликованных депутатом Слуги народа Гео Леросом, брат Ермака обсуждает кадровые назначения на киевскую таможню и какой-то Внешэкспоцентр. Обещает все “обстоятельно переговорить” с братом на Банковой.

В фейсуке спорят о масштабе этих назначений, мол, мелкие сошки. На самом деле, это не очень важно. Если “по звонку, по знакомству ” назначают в условный департамент, то примерно такой же подход и при подборе министров и всей кадровой политике. То есть со времен людей Кононенко в МЭРТе, гройсмановских и.о. по периметру ничего особо и не изменилось. И это ответ почему нужны такие неповоротливые, дорогостоящие, не всегда эффективные институты, вроде Наглядовых рад и прозрачных кадровых конкурсов. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Провал рынка земли и закона о банках создаст угрозу дефолта

День Х. Если сегодня утвердят земельную реформу и антиколомойский закон - Украина получит от партнеров не менее $10 млрд поддержки, сообщил президент Владимир Зеленский. Но если этого не случится - страна рискует пойти по пути дефолта.

Сегодня вся страна будет следить за событиями в Верховной Раде. За каждым депутатом. Как проголосует парламент: удалось ли Игорю Валерьевичу скупить достаточно парламентариев, чтобы защитить свои интересы; удалось ли президенту Зеленскому убедить свою партию голосовать; как поведет себя оппозиция?

Будем весь день вести хронику из Рады на главной странице LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Карантин опять обвалил гривню, очередь - за Коломойским. Два сценария для курса

Каждую пятницу мы опрашиваем финансовых аналитиков и делаем прогноз: каким будет курс гривни на следующей неделе. В этот раз — никакой определенности. Все в руках парламента, понедельник — очень важный день не только для курса, но и для всей экономики страны.

Почему, несмотря на девальвацию, для гривни уже есть позитивные сигналы, от чего будет зависеть курс, можно ли будет физически купить доллар или придется довольствоваться интернет-обменом — в обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook запускает в Украине проверку контента на правдивость

Facebook — главный источник новостей для миллионов украинцев. И в то же время — главная площадка для разгона фейков. Но есть хорошие новости. Две организации профессиональных фактчекеров — VoxCheck и StopFake стали официальными партнерами Facebook. Они будут проверять достоверность сомнительных новостей в украинском фейсбуке. Опасные для здоровья фейки будут удалять, остальные — понижать в выдаче ленты и маркировать специальной пометкой. Благодаря этому украинский фейсбук станет чуточку лучше. Видите фейк в ленте — отправляйте жалобу. Ребята из VoxCheck и StopFake разберутся. Больше по ссылке.

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