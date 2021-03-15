"Украина дает сдачи", шведская стратегия войны с COVID-19. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Дубинского сняли с должности главы ячейки Слуги народа в Киевской области

Зеленский – не марионетка Коломойского. Как и других олигархов. Теперь это вынуждены будут признать даже самые заядлые оппоненты. Разгром медиаактивов Медведчука, Юрий Витренко в кресле министра энергетики не делает Ахметова счастливее. В воскресенье забрали кусок политического влияния у Коломойского: съезд областной организации партии Слуга народа сменил главу ячейки Александра Дубинского, избрав вместо него нардепа СН Андрея Мотовиловца. Первый – человек олигарха, Мотовиловец наоборот – близок к Банковой. Это намного яснее говорит о деолигархизации, чем пламенная речь президента. В пятницу Зеленский записал видеообращение, с названием "Украина дает сдачи". В котором пообещал аудит лицензий на пользование недрами и поддержал американские санкции против Коломойского. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Новий Бог Америки. Кількість віруючих у США стрімко зменшується. Але тепер у американців є нова "віра"

Сполучені Штати всю свою історію залишалися максимально релігійною країною, пише Шаді Хамід з The Atlantic. З 1933 до 1998 року кількість людей, які перманентно відвідують церкву залишалось на рівні 70% населення.

Потім щось сталося. І за останні два десятиліття цей показник впав нижче 50%. З іншого боку кількість атеїстів, агностиків та нерелігійних збільшилася та складає тепер чверть населення країни.

США зазнали тектонічних зсувів. Що відбувається?

Америка сама є релігією, казав католицький філософ Майкл Новак. В США є все необхідне для цього: міф про народження, свої пророки, свої святі тексти — Конституція, Декларація незалежності, збірка The Federalist Papers.

У своїй відомій промові "У мене є мрія" Мартін Лютер Кінг сказав: "Одного дня ця нація підніметься та стане жити згідно своєї віри". Сама ідея, що в нації може бути віра, яскраво ілюструє американську ідентичність.

І тепер все сильніше віру в США заміняє... *

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Чому шведська стратегія війни з COVID – ніяке не диво, а плата з високою ціною і жертвами

У коментарях до нашого проєкту "Наукою по ковіду" читачі регулярно питають: навіщо нам ваші карантини, маски, щеплення і обмеження суворі? Он, гляньте, які шведи молодці, нам треба ОТАК. Шкода лише, що поборники такого шляху не знають або не замислюються над страшною ціною, яку уже заплатили шведи. Більше – в поясненнях наукового редактора проєкту, кандидата медичних наук, Андрія Сем'янківа. Він же MedGoblin. Більше за лінком.

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