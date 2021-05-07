Российско-украинская война – это не причина сворачивать реформы и прекращать борьбу с коррупцией. Это главный месседж, который привез госсекретарь США Энтони Блинкен в Украину. Все детали визита – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Главу Госдепа во время визита в Украину сопровождала его заместительница Виктория Нуланд и помощник Филип Рикер. Блинкен встретился с президентом Зеленским, премьером, главой МИД, митрополитом ПЦУ, а также около часа беседовал с лидерами фракций Рады.

Приезд совпал по времени с эскалацией на Донбассе. И потому в Госдепе накануне обозначили: Блинкен едет в Киев "подчеркнуть несгибаемую поддержку США". С другой стороны, на прошлой неделе власть Зеленского фактически обвалила корпоративную реформу, которую США помогали реализовывать.

"Блинкен не скрывал раздражения, – говорит LIGA.net исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк, которая была на встрече госсека с общественниками. – Он об этом говорил на всех встречах". "С нами он говорил совсем не о России", – добавила Елена Трегуб, секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

То есть, Блинкен приехал с непростой задачей: вернуть власти Украины на путь реформ, но при этом не помогать России дополнительным давлением на официальный Киев.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Офис президента пытался сместить акценты. Мол, говорили обо всем – война, реформы, НАТО. Но ни слова об откате корпоративной реформы. Блинкен вполне открыто заявил, что Украина должна бороться с коррупцией и продолжать реализовывать реформы. При этом он дал понять, что российско-украинская война – не оправдание.

Участник одной из встреч Андрей Осадчук (фракция Голоса) рассказал LIGA.net, что Блинкен и депутаты "много говорили о НАТО". "Но было озвучено, что НАТО – это не просто вывеска, а стандарты и требования. Было четко сказано, что мяч на стороне Украины". Кроме того, госсекретарь сделал акцент на судебной реформе и независимости антикоррупционных органов.

Говорили о корпоративном управлении. Брутальная смена руководства Нафтогаза не прошла мимо США. Судя по пресс-конференции, этот вопрос персонально обсуждался и с Зеленским, – говорит Осадчук.

Президент Зеленский на встрече просил Блинкена о поддержке в борьбе с агрессией России, предложил совместные шаги по деоккупации Крыма. "Одним нам будет сложно противостоять угрозе. Мы хотим, чтобы США были одним из основателей и лидеров крымской платформы", – сказал президент.

Блинкен заверил, что США видят прогресс Украины, достигнутый в "сложных обстоятельствах". Но есть одно но, добавил госсекретарь США: "Украинский народ хочет видеть не только принятие законов, но также их исполнение, включая борьбу с коррупцией". Об опасности отката реформ Блинкен говорил и на встрече с общественными организациями, бизнесом и НАБУ.

"Маркер исполнения реформ – МВФ. Поддержка США может быть больше. Но уровень поддержки напрямую зависит от качества реформ", – говорит Каленюк.

Глава правления фундации DeJure Михаил Жернаков – еще один участник встречи с Блинкеном – рассказал, что США будут следить за судебной реформой. Особенно за конкурсами, – и не только в судах, но и в НАБУ, САП, Нафтогазе, за корпоративным управлением.

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По словам Трегуб, администрация Байдена говорит о коррупции в Украине вслух и ждет от Зеленского результата: "В глазах США отсутствие реформ в госуправлении нельзя оправдать войной с Россией".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Месседжи Блинкена – это домашняя работа для Офиса президента, считает директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Каленюк добавляет, что Байден и Блинкен – это люди, которые уже несколько десятилетий занимаются внешней политикой. Они разбираются в нюансах Украины. Имитировать не выйдет.

"У Байдена есть желание сделать в Украине success story", – говорит Каленюк. Открытый вопрос – будет ли Зеленский этому содействовать. И понял ли месседжи.

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