Украина готова использовать британские сверхзвуковые ПЗРК Starstreak – Уоллес

Первые украинские военные ВСУ научились использовать сверхзвуковые британские ПЗРК Starstreak, говорит Уоллес. Они уже развернуты на войне с Россией

Украина готова использовать британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak на войне против России. Об этом заявил в интервью Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Уоллес отметил, что первые украинские военные прошли обучение по использованию Starstereak и уже развернуты с этим оружием. Отмечается, что этими ПЗРК можно стрелять с плеча по низколетящим целям, а ракета развивает скорость в три раза выше скорость звука.

При этом британский министр отметил, что проблемой в предоставлении нового вооружения является необходимость обучения.

Поэтому, считает Уоллес, сейчас усилия следует направить на то, чтобы помочь украинцам найти или отремонтировать советское/российское оружие, которым они уже владеют.

"Просто предоставление британских танков не сработает", – прокомментировал Уоллес призыв президента Владимира Зеленского к НАТО о предоставлении Украине 1% танков и самолетов стран Альянса.

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