Украина и Россия поругались на переговорах, Black Friday с умом. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 26 ноября. Температура от -2 до +6, курс доллара 28.30

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Роттердам+: формула любви за 39 млрд грн

Я немного устал от дела Роттердам+, и запутался. За последние месяцы дело то закрывали, то опять открывали, экспертизы показывали то 19 млрд "заработка" ДТЭК, то 39 млрд грн убытков потребителей. Кто фигурант дела, кто свидетель и тд и тп. Сегодня я знаю все ответы. Репортеру LIGA.net по-журналистски сильно повезло: детективам НАБУ, ведущим дело, разрешили говорить. И они заговорили, почти три часа они рассказывали кто, как, когда, за сколько. Журналистская удача! Мы оставили главное и новое, а также постарались понятно скомпоновать их гигабайты информации. Хотите разобраться в самом дорогом деле в истории Украины, добро пожаловать в наш спецпроект "Формула любви". Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Достали даже терпеливого Кравчука". Украина и Россия поругались на переговорах

Вы наверняка пропустили новый поворот в судьбе минских переговоров.

Как вы знаете, на переговорах все устроено так: Украина (плюс неофициально представители Донецка от нас), ОБСЕ, Россия (плюс неофициально представители террористов от них).



И вот, если коротко, то ситуация такая: Украина вместе с Францией и Германией придумала план, как разблокировать минский процесс. Все вместе мы предложили его России.



Но Москва поддержала некий другой план – план террористов, которые не являются стороной переговоров, а на деле все граждане России и подконтрольны Кремлю.



Украина говорит: ОК, Россия, раз у вас некий свой план – вносите его ОТ СВОЕГО имени и мы все его рассмотрим. А Москва говорит: так вот, вам террористы готовы его показать. А мы сами не будем вносить – мы тут ни при чем.



Разумеется все немного удивились наглости Кремля, потому что террористы не сторона минских переговоров и ничего вносить не могут – это Россия впервые такую дичь придумала. И на этой почве "не выдержал даже Кравчук". Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Black Friday с умом. Как не потратить лишнее и купить все, что надо. Полезный текст

Черная пятница для большинства магазинов в этом году началась в понедельник. Торговцы анонсируют скидки до 70% практически на все. Но как правило, по таким низким ценам продается ограниченное количество товаров, которые остались с прошлых распродаж. Отдавать задешево ходовые позиции никто не спешит.

Есть ли тогда смысл идти на шоппинг? Да. Во-первых, ценник на большинство товаров действительно снижен на 20-30%. А во-вторых, вскоре такой возможности может и не быть. В Кабмине обсуждают введение жесткого карантина на новогодние праздники. Это будет ударом и по торговцам и по планам украинцев купить подарки перед новогодними праздниками. Далеко не все удобно покупать онлайн. Больше по ссылке.

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