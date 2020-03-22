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22.03.2020, 20:00
Украина на карантине, скандал в СН и первое выздоровление от коронавируса: новости недели

В Украине ужесточили "карантин", появился первый выздоровевший от коронавируса в стране, COVID-19 выявили у нардепа и его жены, умерла социолог Ирина Бекешкина, Зеленский назначил нового генпрокурора и уволил Героса с должности внештатного советника (тот критиковал окружение президента), а ученые объяснили, можно ли заниматься сексом во время пандемии. Обзор LIGA.net.

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В Украине ужесточили "карантин": ограничили количество пассажиров в транспорте и закрыли метро

Очереди на остановках (Фото: ЕРА)

В ночь на 17 марта Кабмин принял решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

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С 18 марта в стране приостановили ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а во всей стране обязали пассажиров ездить в общественном транспорте в масках и запретили одновременную перевозку более 10 человек в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках. Это привело к большим очередям на остановках, а в Одессе люди даже угрожали водителю расправой.

Также были запрещены все массовые мероприятия с участием более 10 человек, прием посетителей в учреждениях культуры, спортклубах, ТРЦ. Ресторанам и кафе разрешили работать только с доставкой еды на дом. Контролировать выполнение всех этих мер обязали МВД и Нацполицию. 

Также в Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и в Киеве был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Теги: новости недели
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