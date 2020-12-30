Украина получит вдвое больше доз вакцины от COVID, мир Сороса. Что надо знать утром

Хорошие ковидные новости в конце года. Украина получит 16 млн вакцин в рамках программы Covax, об этом сообщил министр Кабмина. Этого хватит для вакцинирования 8 млн человек. А учитывая, что через месяц-три в Украине будут широко доступны коммерческие вакцины (они уже есть дорого и для избранных), то можно ожидать радикального улучшения ситуации в 2021 году. Осталось только убедить украинцев вакцинироваться.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Мир Джорджа Сороса

Очень интересно было работать над проектом о Джордже Соросе. Наш Юрий Смирнов прочел все самые интересные книги. Поговорил с теми, кто работал или работает на Сороса. Изучил все интервью, составил графики, карты, подсчитал деньги. Получился увлекательный портрет.

Вот он – враг олигархов, воров, диктаторов и сторонников теорий заговора. Ему 90 лет. Но он до сих пор пугает ворье от океана до океана. Вся история этого человека, который очень хотел построить открытый мир, но понял, что сделать это вряд ли удастся. Впрочем, родилась новая идея. И называется она бесконечность. Не пропустите один из последних увлекательных подарков от Лиги в этом году. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

В Киеве бульдозером снесли пристройку ресторана "Хурма" возле "Золотых ворот"

Вслед за нелегальными киосками, городские службы взялись за рестораны и кафе. На ыходных жертвой коммунальщиков стал грузинский ресторан у метро Золотые ворота, в самом сердце Киева. У жесткого решения наверняка есть и сторонники, и противники. Это хорошо для городской эстетики — выпирающие на тротуар кафе мешают пешеходам и портят облик столицы. Совсем не хорошо — для самих рестораторов, которым и без того нелегко живется в карантин. Но важно, чтобы решения городских сластей были системными. Если все нарушают, надо наказывать всех. Иначе каждое такое работающее заведение будет выглядеть, как живой памятник чиновничьей избирательности и коррупции. Пока что в городе их хватает.

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