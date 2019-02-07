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07.02.2019, 17:50

Украина вписала курс на НАТО и ЕС в Конституцию. Что это означает

Украина вписала курс на НАТО и ЕС в Конституцию. Что это означает - Фото
Петр Порошенко в Верховной Раде (фото - president.gov.ua)

Но изменения в Конституцию еще не дают 100% гарантии необратимости движения в сторону Европы. И вот почему

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Рада закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО. Но расслабляться - рано. Сами депутаты признают, что изменения в Конституцию не дают 100% гарантии необратимости движения в сторону Европы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Решение, которое уже назвали историческим, со вторника было под угрозой. Депутаты Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну с требованием снизить тарифы на газ и уволить руководство Нафтогаза.

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В четверг утром депутаты от БПП пришли на работу пораньше и зарезервировали трибуну: в зале ожидали выступления президента Порошенко по изменениям в Конституцию. Спикер Андрей Парубий пообещал соратникам Ляшко создать рабочую группу, которая изучит предложения по тарифам. Так что радикалы успокоились и больше на трибуну не претендовали.

Лидер РПЛ Олег Ляшко, Батькивщины - Юлия Тимошенко, и Самопомощи - Олег Березюк выступили с гневными обличениями власти, но изменения в Конституцию их фракции поддержали. Только Оппозиционный блок проголосовал против. Кнопки "за" нажали 334 депутата при 300 минимально необходимых. Позднее еще один депутат заявил, что его карточка не сработала.

Когда изменения вступят в силу, депутаты, Кабмин и президент обязаны будут, помимо прочего, реализовывать стратегический курс на членство Украины в ЕС и НАТО. Если кто-то захочет развернуть Украину в направлении России, придется снова менять Конституцию.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. До сих пор курс страны устанавливали законами. В 2010 году при Викторе Януковиче выгодный России внеблоковый статус Украины был закреплен в законе о принципах внутренней и внешней политики. В 2013 году Кабмин Азарова и Янукович отказались от соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Украинцы вышли на Майдан и, среди прочего, отстояли свое право на евроинтеграцию.

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Только законом от 23 декабря 2014 года евроатлантический курс был восстановлен.

О необходимости поставить предохранитель на будущее и закрепить в Конституции обязанность власти двигаться в направлении ЕС и НАТО заговорили за несколько лет до президентских выборов. С такими предложениями выступал спикер Андрей Парубий. Президент Порошенко в начале сентября 2018 года подал в Раду проект изменений в Конституцию. В конце сентября депутаты направили его в Конституционный суд.

КСУ дал добро на изменения. 22 ноября 2018 года депутаты получили заключение и предварительно одобрили документ на девятой сессии Рады. В целом изменения приняли на следующей, десятой сессии. Именно сложная многоступенчатая процедура изменений в Конституцию должна стать гарантией того, что Украина не будет каждый раз после смены власти разворачиваться на 180 градусов.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Но это еще не 100% гарантия. Тот же экс-президент Янукович в 2010-м без особых проблем поменял редакцию Конституции 2004 года в обход парламента. Тогда по решению Конституционного суда была возвращена редакция Конституции 1996 года с гораздо большими полномочиями президента, чем в редакции 2004 года. КС свое решение объяснил тем, что редакция 2004 года была принята с нарушением процедуры. Конституция в версии 2004 года восстановлена законом после смены власти уже в 2014-м.

"После сегодняшнего решения развернуть курс будет сложнее, но это не будет невозможным. Если следующий президент и следующее парламентское большинство захотят развернуть страну, они смогут это сделать", - объяснил LIGA.net депутат от Народного фронта, юрист Леонид Емец. По его словам, депутаты также могут подать заявление в КС и отменить голосование ссылаясь на нарушение процедуры.

Еще одной гарантией, по его мнению, может стать новый закон о выборах в парламент по открытым спискам, который позволит провести в Раду проевропейские силы. Ну и самая надежная гарантия - это реформы, если они будут приближать Украину к стандартам ЕС и НАТО.

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корреспондент портала Liga.net
Ирина Шевченко
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Теги: нато, евросоюз, конституция
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