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Украинская реинкарнация Иды Тарбелл, прослушка по делу Юрченко. Что надо знать утром

16.09.2020, 09:00
Украинская реинкарнация Иды Тарбелл, прослушка по делу Юрченко. Что надо знать утром - Фото
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Доброе утро!

Сегодня среда, 16 сентября. Температура от +14 до +28, курс доллара 28.24

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АМКУ пожаловались на монополию телеканалов Коломойского, Ахметова, Пинчука и Фирташа

Надеюсь, 15 сентября войдет в учебники истории как дата, когда в Украине началась реальная борьба с олигархами. Вчера "Лига антитраста" подала в Антимонопольный комитет заявление о нарушении конкурентного законодательства медиагруппами Коломойского (1+1), Ахметова (Украина), Фирташа-Левочкина (Интер) и Пинчука (Старлайт). Заявление прекрасно по форме - это почти эссе на тему, зачем олигархам телевизор в Украине. Почитайте!

Конечно, ждать, что АМКУ быстро примет меры наивно, но надо же с чего то начинать. Между выходом первой статьи журналиста-расследователя Иды Тарбелл и разделением Standart Oil Джона Рокфеллера прошло больше 10 лет, а статей и книг изобличающих крупнейшую нефтяную монополию написали не одну сотню. Может быть Олекса Шалайский и Агия Загребельна, они основали "Лигу Антитраста", - это украинская реинкарнация Иды Тарбелл. Удачи! Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

"Я хочу кусочек пирога". НАБУ опубликовало прослушку по делу Юрченко из СН

Антикорсуд - САП - НАБУ. Так выглядит антикоррупционная вертикаль. Иногда она даже работает (если власть не мешает).

Например, Антикорсуд отправил в СИЗО предполагаемого посредника, который, по мнению обвинения, помогал депутату из Слуги народа получить взятку. Его шефа Офис генпрокурора Венедиктовой пока не обижает и игнорирует требование директора НАБУ Сытника дать разрешение заняться депутатом. Нет оснований, говорит Венедиктова. Конечно, нет оснований. Ведь местные выборы. А парни - соратники Владимира Зеленского. Нельзя. А скоро и некому будет мешать воровать деньги налогоплательщиков! 

В САП депутаты СН и ОПЗЖ вот-вот продавят комиссию из негодников, которая будет выбирать нового главу ведомства.

НАБУ уже стреножили решением КСУ. И планируют добить в ближайшее время. Хотя Офис президента продолжает сочинять песни, как новая власть открыла путь для борьбы с коррупцией. Вранье. И вот скоро останется один Антикорсуд. Думаете, там все хорошо? Нет. Коррупционная Фемида решила, что можно через другие суды забирать / не давать Антикорсуду заниматься теми или иными делами (топ-коррупцией, короче). А мелочь - да пожалуйста!

Скоро САП станет ручной. НАБУ станет ручным. Антикорсуд - бесправным. И закончатся все эти коррупционные скандалы. Наступит новое счастливое время вот этих парней. Почитайте-познакомьтесь, пока можно. Мы сделали расшифровку прослушки. Больше по ссылке.

Читайте такйже: С неба на землю. Хасиды прорвались в Умань на праздник Рош а-Шана, а попали на выборы

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