Украинские моряки в Москве. Вину не признают, показаний не дают

Захваченных россиянами украинских моряков судят как организованную группу нарушителей границы РФ. По факту моряки - военнопленные. На суде они отказываются признавать вину и давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию о военнопленных. Украина называет действия России на Азове военной агрессией и напоминает Кремлю о подписанных договорах по общему использованию Керченского пролива и Азовского моря. Что произошло с украинскими моряки, и что их ждет в ближайшее время - читайте коротко в обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники захватили два украинских артиллерийских катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с их экипажами, состоящими из 24 моряков. Корабли следовали из Одессы в Мариуполь.

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Военно-морские силы Украины решили повторить сентябрьский проход под Керченским мостом, чтобы подчеркнуть международный статус пролива. В этот раз РФ не пропустила корабли ВМС Украины в Азовское море. Спустя несколько часов российское судно Дон протаранило украинский буксир, а позже силы ВМФ РФ выпустили 1200 снарядов по украинским катерам, утверждает адвокат одного из украинских моряков Илья Новиков. Катера остались на плаву, потеряв ход. Ранения получили шесть моряков.

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Киев назвал атаку открытой военной агрессией РФ. Был экстренно созван Совет нацбезопасности, рекомендовавший Верховной Раде ввести военное положение. 26 ноября парламент поддержал ВП в 10 областях Украины на 30 дней, несмотря на изначальную рекомендацию секретаря СНБО Александра Турчинова ввести на 60 дней.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. ВМС Украины заявили, что в согласовании с конвенцией ООН по морскому праву и договора между Украиной и РФ в использовании Азовского моря и Керченского пролива, украинские корабли должны пользоваться свободой судоходства в этом регионе. Несмотря на это, 26 ноября "суды" Керчи арестовали моряков на два месяца, после чего их доставили в Москву.

24 захваченных украинца заявили, что они являются военнопленными. РФ предъявила им обвинения в незаконном пересечении границы. По российскому законодательству морякам грозит до шести лет лишения свободы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинцы имеют статус военнопленных. Но РФ самостоятельно определяет, какие международные конвенции исполнять, а какие - игнорировать. В этом случае Кремль решил судить моряков по внутреннему законодательству.

НАТО и ОБСЕ потребовали освободить моряков. Осудили агрессию РФ на Азове также в МИД Эстонии, Канады, Румынии и Польши. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки. Литва ввела санкции против 20 россиян, ответственных за нападение и захват моряков.

26 декабря, в день завершения периода военного положения, СНБО ввел дополнительные санкции, среди прочих - против причастных к захвату моряков, но без уточнения имен.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Сегодня Лефортовский суд Москвы начал рассматривать продление ареста до 24 апреля всем морякам. Их поделили на шесть четверок. На 21:00 по киевскому времени арест продлили 20 морякам. Украинцы не отвечают на вопросы российских судей, ссылаясь на 17 статью Женевской конвенции о военнопленных. Она предусматривает, что попавший в плен военный вправе не сообщать о себе ничего, кроме имени, звания, даты рождения и личного номера.

Адвокат Артем Пепа на суде представляет интересы сотрудника СБУ Андрея Драча, захваченного вместе с моряками. Он рассказал LIGA.net, что спешка с продлением ареста связана с приближением даты окончания содержания украинцев под стражей - срок был установлен до 25 января. "Сторона защиты будет придерживаться позиции невиновности моряков и будет опровергать обвинения следствия", - говорит адвокат.

Координатор адвокатской группы по защите моряков Николай Полозов утверждает, что суд отвергает все ходатайства защиты, а прогнозы о длительности судебного процесса, а также об исходе дела рано озвучивать. "

"О суде рано говорить, еще идет следствие. Оно продлено до 25 мая и я не исключаю, что впоследствии может быть продлено еще. Поэтому суд - это перспектива не ближайших месяцев", - сказал он LIGA.net.

Полозов добавил, что моряки обеспечены необходимыми вещами и у них есть адвокатская защита. По мнению его коллеги Ильи Новикова, суд по сути начнется не ранее, чем через год.

"Только закончилось заседание Лефортовского суда, где рассматривались дела украинских военнопленных моряков, - сообщила обмудсмен Денисова поздно вечером из Москвы. - Суд РФ принял решение продлить срок содержания 20 наших ребят под стражей до 24 и 26 апреля. Рассмотрение заседание по Владимиру Лисовому, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезе и Владиславу Костишину продолжится уже завтра. И мы с родственниками обязательно приедем их поддержать! До последнего стояли и ждали, пока из зала выйдут все наши ребята, чтобы поаплодировать каждом из них".

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