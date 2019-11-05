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05.11.2019, 09:30

Украинские соцсети вместо Facebook и утилизация аккумуляторов. Что надо знать этим утром

Украинские соцсети вместо Facebook и утилизация аккумуляторов. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 5 ноября. Погода +10-+14, курс доллара 24.80. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Как украинские соцсети хотят заменить Facebook

После скандалов с Facebook в Украине началась новая волна проектов, которые хотят заменить соцсеть Марка Цукерберга. Мы рассказываем о двух самых амбициозных.

Основатель соцсети Slate (sl8) Дмитрий Иванов говорит, что его сеть не следит, не собирает и не торгует личными данными пользователей.

Slate предлагает пользователям зарабатывать на постах, продвигая товары и услуги, получать ленту без таргетированной рекламы, новый вид знакомств, при котором затраты времени на поиск пары стремятся к нулю. 

На развитие украинской соцсети необходимо $80 000. Из них $4000 будет потрачено на штаб-квартиру в США. Сейчас Иванов инвестирует в проект из денег со своего работающего бизнеса - производство упаковочного оборудования.

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Еще один стартап Крафтовые соцсети Алексея Мася - это нечто среднее между Telegram и Facebook. Проект рассчитывает привлечь $100 000 - 250 000 в ближайшем будущем.

Задумка основателя  - "индивидуальные соцсети" по собственным лекалам. Например, для маленького бизнеса, который хочет, чтобы его пользователи общались между собой и обсуждали что-то тематическое. 

Алексей Мась надеется, что его проект станет первым украинским единорогом - компанией с капитализацией $1 млрд. Больше об украинских соцсетях читайте по ссылке.

Украинцев хотят обязать утилизировать батарейки и аккумуляторы. Как это может работать

Депутаты Слуги Народа подали в Верховную Раду законопроект О батареях и аккумуляторах, который создает экосистему их утилизации. Нормы законопроекта дружественны природе, но могут привести к удорожанию техники. Мы разобрались в предлагаемых изменениях. 

Что изменится. С 2021 года любая компания, которая производит и/или ввозит в Украину батареи и аккумуляторы, в том числе, которые входят в состав оборудования и транспортных средств, будет обязана за свои деньги организовывать их сбор и переработку, как только они придут в негодность.

Граждан обяжут сдавать испортившиеся батареи и аккумуляторы в специальные пункты приема.

Как это будет работать. Компании смогут заниматься утилизацией батарей сами, создав свое отдельное юрлицо, и коллективно - став членом такой организации и платить в нее взносы. В первое время компании будут оплачивать вывоз батарей и аккумуляторов для утилизации в Европу, так как в Украине нет своего завода. 

Удорожание товаров. Аналитики предполагают, что внедрение законопроекта приведет к удорожанию товаров, так как компаниям придется компенсировать затраты на утилизацию. Но законопроект вводит понятие депозита. Производители включают в цену товара определенную сумму и возвращают ее покупателям во время возврата использованных батарей. Больше о преимуществах и рисках инициативы читайте по ссылке. 

Что еще стоит знать этим утром:

1. Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей и платежей при их оформлении. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. 

2. Зеленский подписал закон о судебной реформе. Закон вдвое сокращает состава Верховного суда: с 200 до 100 судей. Вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Создается комиссия по вопросам добросовестности и этики при Высшем совете правосудия.

3. В Киеве побит температурный рекорд 1957 года. После полудня 4 ноября в Киеве столбик максимальный показатель термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

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Теги: Владимир Зеленский, технологии, законопроект, соцсети, эмейл-рассылка
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