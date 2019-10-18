Украинские стартапы в Вегасе и тяжелая неделя Коломойского. Что вам надо знать этим утром

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Сегодня пятница, 18 октября. Погода +12-+21, курс доллара 24.73. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью Артура Гранца. Как живет и на чем зарабатывает король Duty Free

Артур Гранц владеет крупнейшей сетью магазинов дьюти-фри Борисполя и Жулян. Мы спросили о том, как ему удалось стать торговцем №1 в главном аэропорту страны и зачем хотел купить журнал Фокус.

О монополии в Борисполе. Совместное предприятие БФ Груп и немецкого оператора Heinemann в 2014 выиграло в конкурсе на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Сейчас наша компания оперирует в аэропорту Борисполь эксклюзивно.

Об арендной ставке. Мы выиграли конкурс с ценой за квадратный метр — 2500 грн в месяц. Но предложили платить еще и инфраструктурный сбор - процент с оборота, который шел бы непосредственно аэропорту. Плюс, предусмотрена индексация цены аренды, в зависимости от курса национальной валюты. Сейчас мы платим до 20 тысяч грн в месяц за один квадратный метр в Борисполе. С 2014 по 2019 годы мы заплатили аэропорту около 1,8 млрд грн.

О структуре бизнеса. У нас совместное предприятие с долями, 55% — у Heinemann. Аэропортовый бизнес сконцентрирован в двух компаниях: Киеврианта и БФ Эн ГХ Тревел Ритейл Лтд. Также в 2015 году мы купили приграничные магазины на автотрассах. Все компании находятся в собственности BF Capital Limited.

У меня самая большая сеть дьюти-фри в Беларуси: более 35 магазинов. Есть дьюти-фри магазины на границе в Грузии, продовольственные магазины в разных странах и маленький завод по переработке мандаринового концентрата в Кобулети.

О покупке журнала Фокус. Сделки нет. Мы хотели сделать прибыльный красивый, дорогой журнал, но сделка не состоялась. Производство журнала обходилось бы в $100 тысяч в месяц.

Ужасная неделя для Коломойского: хозсуд остановил дело олигарх VS ПриватБанк

Что случилось. Судья заморозила разбирательство, которое могло вернуть акции ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Дело не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет поставлена точка по другому вопросу – была ли национализация банка законной.

Почему это важно. Этот процесс должен был стать вершиной судебной войны Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за потерянный ПриватБанк. В Хозсуде олигархи требуют отменить сделку по покупке Минфином акций ПриватБанка, оформленную после национализации в декабре 2016 года, и вернуть им потерянные акции (на тот момент у Коломойского было 41,7%, у Triantal – 16,6%).

Другой иск, который рассматривает Окружной админсуд Киева (ОАСК), об отмене национализации базируется на том, что НБУ неправомерно признал Приват банкротом. Без победы в этом деле требование вернуть акции банка неправомерны. В апреле ОАСК признал национализацию незаконной, государство оспорило решение. Когда состоится рассмотрение апелляции по решению ОАСК – неизвестно. Больше о деле Привата читайте по ссылке.

Наши в Вегасе. Какие украинские изобретения повезут на крупнейшую выставку электроники CES

Шесть украинских стартапов будут представлять нашу страну на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES 2020. Больше по ссылке.

1. Effa – зубная щетка из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе. Такая щетка рассчитана на 30 дней пользования. Каждая щетка будет стоить 60 центов. А ее себестоимость - всего 23 цента.

2. SEMCS – убийца комаров. Это ловушки для комаров, которые устанавливаются в местах их обитания. Ловушки имитируют живое существо - в них используются природные аттрактанты, CO2 и тепло.

3. Amperia – универсальный конструктор для проведения лабораторных испытаний в школах. Это специальный набор, похожий на LEGO, при помощи которого можно, допустим последовательно подключить к электропитанию несколько лампочек, измерить напряжение, силу тока. Потенциал рынка - 1600 школ в год. Или $7-10 млн оборота. И это только Украина.

4. Bicovery - софт, который помогает людям с биполярным расстройством. Он отслеживает эмоциональное и физическое состояние людей и позволяет родным или медицинским работникам контролировать их.

5. CamTouch – устройство, превращающее любой проектор или монитор в интерактивную доску. Стилус стоит $349

6. UATAG – устройство помогает бороться с подделками и основывается на уникальности трещин на прозрачном разбитом стекле. В сочетании с технологией blockchain это позволяет защитить товар от копирования.

Что еще стоит знать этим утром:

1. НАБУ задержали Гладковского. Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский хотел покинуть Украину, но его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. Его подозревают в отмывании сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса.

2. Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах и РРО для малого бизнеса. Функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено программное обеспечение. Еще он поручил Кабмину ввести двухлетний мораторий на проверки и увеличить годовой лимит предельного дохода для ФОПов.

3. Президент подписал закон о концессии, предполагающий привлечение частного капитала к управлению государственным имуществом.