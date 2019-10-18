Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.10.2019, 09:30

Украинские стартапы в Вегасе и тяжелая неделя Коломойского. Что вам надо знать этим утром

Украинские стартапы в Вегасе и тяжелая неделя Коломойского. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 18 октября. Погода +12-+21, курс доллара 24.73. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Интервью Артура Гранца. Как живет и на чем зарабатывает король Duty Free

Артур Гранц владеет крупнейшей сетью магазинов дьюти-фри Борисполя и Жулян. Мы спросили о том, как ему удалось стать торговцем №1 в главном аэропорту страны и зачем хотел купить журнал Фокус.

О монополии в Борисполе. Совместное предприятие БФ Груп и немецкого оператора Heinemann в 2014 выиграло в конкурсе на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Сейчас наша компания оперирует в аэропорту Борисполь эксклюзивно.

Об арендной ставке. Мы выиграли конкурс с ценой за квадратный метр — 2500 грн в месяц. Но предложили платить еще и инфраструктурный сбор - процент с оборота, который шел бы непосредственно аэропорту. Плюс, предусмотрена индексация цены аренды, в зависимости от курса национальной валюты. Сейчас мы платим до 20 тысяч грн в месяц за один квадратный метр в Борисполе. С 2014 по 2019 годы мы заплатили аэропорту около 1,8 млрд грн.

О структуре бизнеса. У нас совместное предприятие с долями, 55% — у Heinemann. Аэропортовый бизнес сконцентрирован в двух компаниях: Киеврианта и БФ Эн ГХ Тревел Ритейл Лтд. Также в 2015 году мы купили приграничные магазины на автотрассах. Все компании находятся в собственности BF Capital Limited. 

Читайте также
Стартапы в Израиле и краткая история ПриватБанка. Что вам надо знать этим утром 16.10.2019НБУ попросил генпрокурора расследовать вывод денег из ПриватБанка 09.10.2019Возврат Привата Коломойскому. Суд может вынести решение сегодня 08.10.2019

У меня самая большая сеть дьюти-фри в Беларуси: более 35 магазинов. Есть дьюти-фри магазины на границе в Грузии, продовольственные магазины в разных странах и маленький завод по переработке мандаринового концентрата в Кобулети. 

О покупке журнала Фокус. Сделки нет. Мы хотели сделать прибыльный красивый, дорогой журнал, но сделка не состоялась. Производство журнала обходилось бы в $100 тысяч в месяц.

Ужасная неделя для Коломойского: хозсуд остановил дело олигарх  VS ПриватБанк

Что случилось. Судья заморозила разбирательство, которое могло вернуть акции ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Дело не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет поставлена точка по другому вопросу – была ли национализация банка законной.

Почему это важно. Этот процесс должен был стать вершиной судебной войны Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за потерянный ПриватБанк. В Хозсуде олигархи требуют отменить сделку по покупке Минфином акций ПриватБанка, оформленную после национализации в декабре 2016 года, и вернуть им потерянные акции (на тот момент у Коломойского было 41,7%, у Triantal – 16,6%).

Другой иск, который рассматривает Окружной админсуд Киева (ОАСК), об отмене национализации базируется на том, что НБУ неправомерно признал Приват банкротом. Без победы в этом деле требование вернуть акции банка неправомерны. В апреле ОАСК признал национализацию незаконной, государство оспорило решение. Когда состоится рассмотрение апелляции по решению ОАСК – неизвестно. Больше о деле Привата читайте по ссылке.

Наши в Вегасе. Какие украинские изобретения повезут на крупнейшую выставку электроники CES

Шесть украинских стартапов будут представлять нашу страну на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES 2020. Больше по ссылке.

1. Effa – зубная щетка из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе. Такая щетка рассчитана на 30 дней пользования. Каждая щетка будет стоить 60 центов. А ее себестоимость - всего 23 цента. 

2. SEMCS – убийца комаров. Это ловушки для комаров, которые устанавливаются в местах их обитания. Ловушки имитируют живое существо - в них используются природные аттрактанты, CO2 и тепло.

3. Amperia – универсальный конструктор для проведения лабораторных испытаний в школах. Это специальный набор, похожий на LEGO, при помощи которого можно, допустим последовательно подключить к электропитанию несколько лампочек, измерить напряжение, силу тока. Потенциал рынка - 1600 школ в год. Или $7-10 млн оборота. И это только Украина.

4. Bicovery -  софт, который помогает людям с биполярным расстройством. Он отслеживает эмоциональное и физическое состояние людей и позволяет родным или медицинским работникам контролировать их.

5. CamTouch – устройство, превращающее любой проектор или монитор в интерактивную доску.  Стилус стоит $349

6. UATAG – устройство помогает бороться с подделками и основывается на уникальности трещин на прозрачном разбитом стекле. В сочетании с технологией blockchain это позволяет защитить товар от копирования.

Что еще стоит знать этим утром:

1. НАБУ задержали Гладковского. Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский хотел покинуть Украину, но его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. Его подозревают в отмывании сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса.

2. Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах и РРО для малого бизнеса. Функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено программное обеспечение. Еще он поручил Кабмину ввести двухлетний мораторий на проверки и увеличить годовой лимит предельного дохода для ФОПов.

3. Президент подписал закон о концессии, предполагающий привлечение частного капитала к управлению государственным имуществом. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: стартапы, МСБ, дело приватбанка, эмейл-рассылка, Артур Гранц
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Сколько ФОПы дают украинской экономике: денег, товаров и рабочих мест
Экономика Сколько ФОПы дают украинской экономике: денег, товаров и рабочих мест
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 