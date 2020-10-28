Украинцы учатся на ошибках, демонтаж антикоррупционной реформы. Что надо знать утром

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Что выборы говорят о состоянии украинского общества

Выборы в Украине – это не только о политике, куда больше они говорят об украинском обществе – его "ментальном" состоянии, настроении, желании и даже векторе развития. Чтобы узнать, что могут рассказать выборы-2020, мы поговорили с политическим философом Михаилом Минаковым и социологом Антоном Грушецким. Они выделили семь фактов. Не хочу спойлерить, но не могу не поделиться неожиданно позитивным фактом – Украинцы учатся на ошибках.

P.S Конечно, выборы много говорят и о политиках и о политической культуре: за вчерашний день партия Слуга народа заявила о своей победе в большинстве областных и районных советов. Спустя несколько часов с победным релизом выступила партия Евросолидарность. Больше по ссылке.

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Конституционный суд Украины полностью утратил легитимность в глазах общества

Как заявляет НАПК, судьи приняли решение о демонтаже антикоррупционной реформы в условиях конфликта интересов – по ним работала НАПК, которой КСУ... запретил это делать. Заодно освободив от ответственности сотни чиновников, дела по которым теперь должны быть закрыты.



Судьи КСК, исходя из заявления НАПК, приняли решение в личных интересах. Используя высокое положение для своей защиты.



Да, обращение в КС подавали люди Медведчука и Коломойского (партии ОПЗЖ и За майбутнє). Однако, в конце концов, судьи КС принимали решение не только для этих деятелей от бизнеса, но и для себя.



Это решение поставило под угрозу безвизовый режим с ЕС (антикоррупционная реформа была условием для безвиза) и, в принципе, любую помощь от Запада.



Дошло до того, что западные посольства потребовали немедленной встречи с главой КСУ, чтобы выяснить: это уже конец или судьи все-таки придут в себя?



Президент Зеленский уже заявил, что власть восстановит действие отмененных положений. Однако действующие дела против судей это не спасет – судебная мафия выскочила из-под удара. В очередной раз дискредитировала себя. И поставила под угрозу интересы всех украинцев. Больше по ссылке.

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Правила выживания SkyUp: откуда деньги в кризис, как открыть границы и куда лететь в 2021

В конкурсе генеральных директоров с самой сложной работой в 2020-ом году Дмитрий Сероухов мог бы быть главой жюри. И вот почему. Из-за ковида больше всего пострадали авиационная и туристическая отрасль, а Дмитрий одновременно директор украинского туроператора JoinUP! и авиакомпании SkyUp (это родственные структуры, у них один владелец). Как управлять таким бизнесом, что ждет украинскую гражданскую авиацию и куда, а главное – когда, полетят самолеты, Дмитрий честно рассказал в интервью LIGA.net. Больше по ссылке.

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