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19.12.2021, 20:00
Ультиматум России НАТО, $300 млн США для Украины и многоножка-рекордсмен: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Россия предложила НАТО и США свои "гарантии безопасности", а после выдвинула ультиматум Альянсу, Сенат США принял оборонный бюджет с $300 млн для Украины, ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера, киллер ФСБ получил пожизненный срок в Германии, в материалах российского суда обнаружилось признание присутствия войск РФ на Донбассе, на Марсе нашли много воды, а в Австралии – многоножку-рекордсмена. Обзор LIGA.net.

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"Гарантии безопасности" от России и ее ультиматум НАТО

Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL)

15 декабря Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.

В РФ считают, что у НАТО есть "планы по постоянному приближению" к границам России своей военной инфраструктуры, в том числе "самого современного и высокоточного" вооружения. По его словам, чем больше такого вооружения будет появляться у российских границ – тем выше риск появления кризиса, "сопоставимого с карибским".

17 декабря МИД России опубликовал эти проекты, в них:

- Россия требует, чтобы США прекратили "расширение на восток". А в договоре с Альянсом Москва требует прекратить брать новых членов, в частности, Украину;

- Россия запрещает членам НАТО, которые были членами Альянса до 1997 года (то есть США, Британии и другим) размещать войска на территории других стран Европы (то есть три страны Балтии и еще 11 других членов НАТО, ставших ими после 1997 года, или станут в будущем);

- Россия требует, чтобы НАТО согласовывал с Москвой размещение дополнительных сил в странах, ставших членами НАТО после 1997 года;

- Россия запрещает США иметь военные базы в странах бывшего СССР;

- Россия запрещает США иметь любое военное сотрудничество со странами бывшего СССР;

- Россия запрещает США держать ядерное оружие в любом месте вне "национальной территории". То есть, США должны его вывезти из Европы;

- членам НАТО запрещено иметь ракеты средней и малой дальности, способные долететь до РФ;

- НАТО и Украине запрещается проводить большие учения, а их пределы и конфигурацию Альянс должен утверждать в Москве.

Полный текст "гарантий безопасности", предложенных Кремлем, можно прочитать здесь.

17 декабря в Белом доме сказали, что США видели предложения России и будут обсуждать их с европейскими союзниками и партнерами.

Там добавили, что США не намерены поступаться ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая принцип, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику без давления извне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения России, заявил, что отношения НАТО с Украиной будут определять только Киев и 30 стран-участников Альянса.

Столтенберг отметил, что в случае ухудшения ситуации НАТО будет действовать решительно и примет все необходимые меры. 

В Украине заявили, что лучшей гарантией безопасности на континенте является прекращение развязанной Россией войны на Донбассе.

18 декабря Россия перешла к прямым угрозам НАТО: в Москве пообещали "перейти в режим создания контругроз", если Альянс отвергнет ее требования по "гарантиям безопасности".



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Теги: Донбасс, чвк вагнера, владимир путин, нато
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