Украина начала официальные переговоры о вступлении в ЕС. Теперь необходимо выполнить ряд домашних заданий, адаптировать законы и научиться их выполнять. В общей сложности придется пройти по 35 разделам плана.

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Украина прошла от статуса кандидата до старта переговоров с небывалой скоростью, говорит в комментарии LIGA.net посол ЕС в Украине Катарина Матернова: "Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я бы даже осмелилась сказать, что будет готова к концу этого десятилетия".

Сейчас есть инаугурационное открытие – формат, в котором будут дальнейшие шаги, открывать и закрывать переговорные разделы по интеграции, объясняет LIGA.net руководитель евроинтеграционного направления аналитического центра EasyBusiness Иван Нагорняк.

Что произошло в Люксембурге и почему это важно – коротко.

"Исторический день для Украины". Что произошло

Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы для запуска переговоров. Их подписали 25 июня в Люксембурге.

Конец июня был ожидаемой датой – в этом месяце завершается председательство Бельгии в Совете ЕС, а с 1 июля начинается полугодовое председательство Венгрии, критически настроенной к евроинтеграции.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это "большой день для Украины, Молдовы и ЕС", и что Киев установил рекорд по скорости продвижения от заявки на вступление до открытия переговоров – через два года, без скидок, выполняя требования и реформы в условиях войны.

Справка 23 июня 2022 года лидеры ЕС решили предоставить Украине статус кандидата. В ноябре 2023 года Еврокомиссия отметила прогресс и рекомендовала начать переговоры. В июне их старт поддержала Еврокомиссия. Далее согласовали послы ЕС и, наконец, Совет ЕС. 23 июня 2022 года лидеры ЕС решили предоставить Украине статус кандидата. В ноябре 2023 года Еврокомиссия отметила прогресс и рекомендовала начать переговоры. В июне их старт поддержала Еврокомиссия. Далее согласовали послы ЕС и, наконец, Совет ЕС.

Каким будет первое домашнее задание от ЕС

Переговорная рамка – документ, в котором изложена процедура вступления. Его готовит Еврокомиссия, далее утверждают все страны.

Там пошагово расписано, как будут идти переговоры, целевые индикаторы и условия, при которых процесс могут прервать. Отдельно определены критерии, как страны ЕС будут решать, выполнила ли Украина условия, говорит LIGA.net эксперт Украинского центра европейской политики Снежана Дяченко.

Первым будет кластер "Основы" – он о верховенстве права, правосудии, свободе и безопасности. Чтобы продолжить путь, Украине следует провести реформы. Речь идет о дорожной карте верховенстве права и госслужбы – первое домашнее задание, говорит Нагорняк.

Когда Украина выполнит и ЕС согласует, можно рассчитывать, что на второй такой межправительственной конференции (ориентировочно в 2025 году) откроют кластер "Основы". Скорость зависит от нас.

Вице-премьер по европейским вопросам Ольга Стефанишина с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, 25.06.2024 (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

"Сейчас главные задачи для нас – гарантировать верховенство права и выполнить дорожную карту по демократическим институтам. Нам следует показать, как будем возвращать приостановленные демократические процедуры, баланс власти, децентрализацию после войны. В военном состоянии государство централизовало многие процессы. Не совсем согласен, что демократия в Украине на паузе, иначе нам бы не открыли этот процесс", – говорит Нагорняк.

На выполнении домашних задач Киев будет сконцентрирован в ближайшие полгода, пока Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, говорит Дяченко. Это хорошее совпадение, потому что пока будем выполнять, в председательство (с нового года) вступит Польша. Это будет способствовать более быстрому процессу.

На вопрос, не планирует ли ЕС изменить подход, чтобы такие страны как Венгрия не могли блокировать процесс расширения на каждом этапе, посол Матернова ответила: "Расширение ЕС – дело прямого интереса и беспокойства всех стран. И именно так в договорах предусмотрено, что каждое государство имеет право вето, потому что расширение ЕС должно происходить путем консенсуса. Не думаю, что кто-то в ЕС думает об этом. Украина должна очень сильно измениться, чтобы интегрироваться в ЕС".

Вице-премьер Ольга Стефанишина (слева) и глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб на конференции по присоединению Украины к ЕС в Люксембурге (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Киев должен выполнить группы требований, по выполнению которых Еврокомиссия будет оценивать уровень адаптации законодательства Украины.

Переговоры будут по 35 главам, включающим соблюдение верховенства права, борьбу с коррупцией, демократические процессы, реформы секторов экономики. Все главы соответствуют законодательству ЕС и сгруппированы в кластеры. Страна может вести переговоры одновременно по нескольким кластерам, чтобы двигаться быстрее, объясняет Дяченко.

Но ЕС будет оценивать Украину отдельно по каждой главе.

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После открытия переговоров Украина и Еврокомиссия продолжат двусторонний скрининг, добавляет Дяченко. Еврокомиссия объясняет, как работает законодательство ЕС. Киев – как работают украинские законы и какой уровень адаптации был достигнут на данном этапе.

Семь-восемь лет до вступления. Если не застрянем

Сколько времени займет процесс вступления – пока неизвестно. Это зависит от Украины, как быстро сможет реформироваться в условиях войны. Со стороны ЕС тоже может быть блокировка – например, от Венгрии, других стран, торгово-экономический споры.

"В среднем с момента получения статуса кандидата до завершения переговоров проходит семь-восемь лет. Многие кандидаты из Западных Балкан застряли, потому что не проводят реформы или не хватает политической воли в Совете ЕС. Многие факторы влияют на динамику", – говорит Нагорняк.

Относительно готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, посол Матернова ответила: "20 лет тому в ЕС интегрировалась Польша, которая так же велика. Тогда польский ВВП был соразмерен с нынешним украинским. Поэтому географически Украина является крупнейшей страной Европы, но с точки зрения экономики ее можно сравнить с тем, где была Польша. Вступление Польши в ЕС – успех. Не вижу причин, почему так не должно быть с Украиной".

Вице-премьер Ольга Стефанишина с министрами и представителями по европейским делам в Люксембурге (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Относительно того, насколько трудно интегрировать Украину во время войны, Матернова говорит: "Украина показала недюжинную способность проводить реформы, фактически ведя праведную войну против российской агрессии".

"Не думаю, что сейчас нет проблем с реформами. Но вижу много решительности, концентрации, определения приоритетов. Многие вещи, которые раньше были менее заметны в Украине. Кажется, работа в условиях вторжения сконцентрировала умы людей", – говорит посол Матернова.

Киеву важно, чтобы изменили методологию расширения, предполагающую много предпосылок, единодушия решений даже на техническом уровне, считает Нагорняк. Желательно это упростить, чтобы Еврокомиссия имела больше власти в переговорах.

И чтобы у Венгрии (или любой другой страны) не было возможности на каждом этапе блокировать общее решение.

Вступление в Евросоюз – длительный процесс, констатирует Дяченко. Пока Украина будет выполнять условия ЕС, возможно, удастся завершить войну и освободить территории. Если они будут оставаться оккупированными Россией – понадобятся отдельные дискуссии.