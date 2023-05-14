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14.05.2023, 20:00
Успехи под Бахмутом, ракеты Storm Shadow, Зеленский в Риме и Берлине: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Успехи украинских войск под Бахмутом, Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, Зеленский посетил Италию и Берлин, новые пакеты военной помощи  от США и ФРГ, в Украине появился новый праздник – День Европы, митрополит УПЦ МП признан виновным в разжигании межрелигиозной розни, украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию. Обзор LIGA.net.

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Силы обороны эффективно контратаковали в районе Бахмута. Россияне отступили

Фото: Третья отдельная штурмовая бригада

10 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил об успешной контратаке Сил обороны в районе Бахмута, которая заставила россиян отступить. 

По его словам, благодаря продуманной обороне под Бахмутом Вооруженные Силы Украины получают эффективные результаты действий подразделений, в том числе и контратак. 

Командующий отметил, что на отдельных участках в районе Бахмута оккупанты не смогли удержать натиск украинских воинов и отступили на дистанцию до двух километров. 

Сырский заявил, что грамотное планирование оборонной операции истощило подготовленные силы террористической группы Вагнера и вынудило Москву заменить их менее боеспособными регулярными войсками РФ, которые потерпели поражение и отошли. 

Военачальник отдельно отметил работу воинов 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар. 

Командир тактической группы "Азов", которая входит в 3 отдельную штурмовую бригаду, Андрей Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

11 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ВСУ имеют частичный успех в районе Бахмута и не собираются отдавать город россиянам.

"Будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактической и стратегической цели, которую имеет наше военно-политическое руководство. Мы работаем по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираемся", — подчеркнул секретарь СНБО.

12 мая генерал Сырский доложил верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, что на восточном направлении фронта Силы обороны "сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад по некоторым направлениям".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на юге и севере Бахмута россиян отбросили на расстояние "от 250 м до 1,5 км".

13 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска в предместьи Бахмута постепенно продвигаются по двум направлениям. Они уничтожают оккупантов и многих из них берут в плен.

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", – сообщила Маляр.

В самом Бахмуте, по ее словам, ситуация сложнее.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – подчеркнула глава Минобороны.

За 14 мая подразделения Сил обороны захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

Читайте также: Силы обороны двигаются вперед на Бахмутском направлении – Сырский



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