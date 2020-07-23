Уступки террористам, Аркада и $2 миллиона за украинских хакеров. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 23 июля. Температура от +13 до +23, курс доллара 27.79

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Угон Боинга, теракт в Буденновске. Шесть случаев, когда власти шли на уступки террористам

Правильно сделал Владимир Зеленский или неправильно? Мы спросили об этом свою аудиторию. По состоянию на 00:00 четверга, мнения разделились. 37% сказали, что президент поступил плохо. 34% сказали, что поступил хорошо. 23% посчитали, что поступил нормально. 5% затруднились. А как это бывало в истории? Приходилось же политикам идти на уступки террористам. Мы вспомнили все громкие случаи. Почитайте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Спасти рядового застройщика и 13 000 инвесторов. История Аркады и три сценария спасения

История банкротства компании Укрбуд лишь на время отвлекла внимание от другой большой проблемы. Уже год другая крупная компания Аркада фактически не ведет строительство. Своих квартир ждут 13 000 инвесторов, которые доверили компании почти 9 млрд гривень. Можно ли ее спасти? В теории - да. На практике - сделать это очень непросто. Большая история на LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. $2 миллиона за украинских хакеров

Госдепартамент США объявил, что готов выплатить награду за информацию, которая поможет арестовать двух украинских киберпреступников - по $1 миллиону за каждого. Артем Радченко и Александр Еременко разыскиваются в США по обвинению в совершении киберпреступлений и мошенничестве с ценными бумагами. Украинцы взломали внутренние базы американского финансового регулятора SEC и продали тысячи конфиденциальных файлов. Украина снова попадает в новости как родина преступных хакеров. Больше по ссылке.

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