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18.08.2019, 21:00
Увольнение Бессмертного, арест Гримчака, пародия на Зеленского: новости недели

Увольнение Бессмертного, борьба президента с "янтарной мафией", гражданство россиянам, арест Гримчака, новый главный тренер "Динамо", побег израильтянина от СБУ, пожар в Одессе, пародия на Зеленского. Обзор LIGA.net.

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Увольнение Бессмертного

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

13 июля президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы. Бессмертный узнал об этом из СМИ.

По мнению политика, его увольнение связано не только с последним заявлением о том, что Украина после гибели четверых морпехов в Донбассе должна была приостановить деятельность в Минске до встречи в нормандском формате. Политик сказал, что он постоянно публично высказывал свою точку зрения, которая приходилась "не ко двору".

В Офисе президента заявили, что президент отстранил Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что представитель Украины в ней Леонид Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске.

Бессмертный заявил, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Юрий Гримчак, Владимир Зеленский, роман бессмертный
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