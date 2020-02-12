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12.02.2020, 09:00

Увольнение Богдана, аэропорт Днепр и оплата за вождение по правилам. Что надо знать утром

Увольнение Богдана, аэропорт Днепр и оплата за вождение по правилам. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 12 февраля. Температура от 0 до +3, курс доллара 24.42.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Тема дня. Андрей Богдан ушел, Андрей Ермак пришел

Интересно, с каким чувством сегодня проснулся Андрей Богдан: позавчера он был главой Офиса президента и очень влиятельным человеком. Учил министров работать, наставлял депутатов, суды по его хотению-велению откладывали дела. А сегодня - опять юрист с очень богатым прошлым. Не менее интересно, что чувствует другой Андрей - Ермак, который занял кресло Богдана. За этой рокировкой месяцы вражды и интриг между Андреями. 

Разобраться, что произошло и лучше понять, этих персонажей помогут два актуальных текста. Тут история головокружительного взлета и стремительного падения Андрея Богдана. А здесь только факты о новом и главе Офиса президента. 

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Попытка N3. Проект ВПП для аэропорта Днепра подорожал в два раза

Никогда такого не было, и вот — опять. В вихре политических событий практически незамеченной прошла новость о тендере на проектировку взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Чем она примечательна?

Стройка еще не началась, а уже дорожает на глазах. Три недели назад конкурс выиграла компания Прогресстех-Украина. После тендера у нее обнаружили российские корни, и конкурс (уже второй по счету) отменили. Официальная причина — ошибки в документации. Новый конкурс выиграла частная украинская компания "Институт Укрдорпроект". Все бы ничего, но ее предложение вдвое дороже, чем ранее предлагали "россияне" — 26,5 млн грн против 12,9 млн у Прогресстеха.

Экономический патриотизм — это прекрасно. Но украинская прописка владельцев точно требует такой доплаты? И это самый корректный вопрос, который хочется задать Министерству инфраструктуры по итогам тендера. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Украинцы запустили сервис, который платит за вождение по правилам

Кэшбек за хорошее поведение. Украинский стартап решил обыграть эту идею. Водителям предложили получать вознаграждение за безопасную езду - скидки на ОСАГО. С января уже набралось 10 000 водителей, которые пользуются сервисом. Кто знает, может быть, порядка на дорогах с такими штуками станет больше. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, андрей богдан, андрей ермак, аэропорт Днепр, вождение, кэшбек
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