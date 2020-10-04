Увольнение Фокина, Рада на "карантине" и галактики в плену черной дыры: новости недели

Украина открыла границы для иностранцев, Зеленский уволил Фокина из ТКГ, COVID-19 обнаружили у Трампа и Порошенко, а Рада отменила ряд заседаний из-за большого количества заболевших коронавирусом, в Киеве погибла сотрудница посольства США, Навальный обвинил Путина в организации отравления, а сверхмассивная черная дыра захватила в гравитационный плен группу галактик. Обзор LIGA.net .

Украина открыла границы для иностранцев

Украинская граница (Фото: пресс-служба ГПСУ)

С 28 сентября иностранцы снова могут свободно въезжать в Украину – действие части постановления №757, в которой был запрет, прекратилось.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изменения в постановление Кабмина о карантине №641 внесли 27 августа. В этих изменениях говорилось, что "во время действия карантина в период с 00 часов 00 минут 28 августа по 00 часов 00 минут 28 сентября запрещается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных исключений".

Действие основного постановления №641 пока продолжается, но запрет на въезд в Украину иностранцев не был продлен, а значит, закончился ровно в полночь 28 сентября.