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11.12.2019, 09:18

Узник совести поневоле: Как экс-регионал Рудьковский стал политической жертвой Кремля

Узник совести поневоле: Как экс-регионал Рудьковский стал политической жертвой Кремля - Фото
Николай Рудьковский (фото - Facebook Рудьковского)

Чем прославился экс-министр транспорта, почему обидел Петра Порошенко и почему бежал из Украины

В понедельник, 9 декабря, суд в России приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего депутата Верховной Рады Николая Рудьковского за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. Чем еще прославился экс-министр транспорта, зачем обидел Петра Порошенко и почему бежал из Украины - профайл LIGA.net.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В РФ. В июне 2014 года возле посольства Российской федерации в Киеве состоялась акция протеста из-за трагедии со сбитым в Луганске военным самолетом Ил-76, что привело к гибели 49 человек. Кроме сотен активистов и патриотов к посольству приехал и Рудьковский. Протестующие очень холодно приняли бывшего регионала: сначала пытались прогнать его, а потом дали ему камень и, как видно из видео, почти заставили его бросить. Рудьковский неловко метнул булыжник в сторону здания посольства РФ. Видимо, не достаточно сильно, активисты все равно облили депутата зеленкой и вытолкали из своих рядов.

В мае 2018 года СМИ писали о том, что Рудьковского якобы задержали в Дубаи за поддельный паспорт Ирака. Сам Рудьковский в Facebook опровергнул эту информацию. При этом его тетя Людмила Кривченко в комментарии ТСН сообщила, что Рудьковский с 2015 года не жил в Украине.

Тем временем российские следователи не забыли поступок Рудьковского под посольством и открыли против него дело. В мае 2016 года суд в РФ заочно арестовал его, а в начале октября 2018 года политика задержали в Москве. А 9 декабря этого года московский суд вынес Рудьковскому приговор. При этом процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 

Чем Николай Рудьковский запомнился в Украине до того как оказаться в российской тюрьме?  

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РУДЬКОВСКИЙ-ПОЛИТИК. Первый политический опыт Рудьковский получил в предвыборном штабе Леонида Кучмы на президентских выборах 1994 года. После победы Кучма трудоустроил Рудьковского главным консультантом управления по вопросам экономики Администрации президента. В 1996-1998 годах Рудьковский - директор Госинвеста (компания была ликвидирована в 2000 году в связи с выявленными многочисленными нарушениями). В 1998 году был заместителем председателя правления Укргазпрома, который в этом же году получил всем известное название НАК Нафтогаз. Поэтому с декабря 1998 по май 1999 года Рудьковским был замгендиректора компании Торговый дом НАК Нафтогаз Украины.

Одновременно с этим Рудьковский начинает свой политический путь. В 1999 году становится членом Социалистической партии Украины (СПУ), а в 2000-2002 годах работает помощником-консультантом нардепа от СПУ Валентины Семенюк. Затем дважды сам становился депутатом по спискам СПУ - в 2002 и 2006 годах. В 2006-м параллельно баллотировался на пост мэра Чернигова - и победил. Однако уже через месяц после голосования отказался от должности мэра в пользу депутатского мандата.

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В августе 2006-го по представлению премьера Виктора Януковича Верховной Радой назначен министром транспорта и связи. Был одним из инициаторов вхождения СПУ в коалицию с Партией регионов и коммунистами. В ответ на это президент Виктор Ющенко через СНБО поручил Януковичу уволить Рудьковского. Вице-премьер Николай Азаров заявил тогда, что у СНБО нет полномочий снимать министров. Тем не менее на досрочных парламентских выборах СПУ потерпела поражение и Рудьковский лишился должности.

Под занавес работы в правительстве СБУ возбудила дело из-за кражи 400 000 гривень из бюджета чиновниками Минтранса. Эпизод касался оплаченного за счет министерства перелета по маршруту Киев-Париж-Киев чартерным самолетом. По данным СМИ, вместе с Рудьковским летала "Мисс Украина" Александра Николаенко. В связи с расследованием Рудьковский неделю даже находился в СИЗО, после чего апелляционный суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде.

В 2012 году самовыдвиженец Рудьковский вновь становится нардепом и входит во фракцию Партии регионов. После силового разгона студентов с Евромайдана 30 ноября 2013 года Рудьковский однм из первых заявил о выходе из Партии Регионов. Однако по факту вышел из фракции только 20 февраля 2014 года.

РУДЬКОВСКИЙ-БИЗНЕСМЕН. В конце 90-х Рудьковский в партнерстве с Петром Порошенко основывает компанию Нефтегаздобыча(НГД). В начале нулевых после перехода Порошенко в оппозицию его доля в проекте странным образом оказась у Нестору Шуфричу (не без помощи тогдашнего главы Администрации Президента Виктора Медведчука). "Этот актив был отобран у нас рейдерским путем", - рассказывал уже в 2015 году соратник Порошенко Игорь Кононенко в интервью НВ.

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Дуумвират Шуфрича-Рудьковского сохранялся до 2012 года.  Украинская правда писала, что окружение Яруковича попыталось стать совладельцами компании. Шуфрич и Рудьковский пытались найти другого инвестора. По информации тогдашнего генерального директора Нефтегаздобычи Олега Семинского, российская компания ТНК готова была заплатить $1,8 млрд. Но переговоры зашли в тупик. А в начале 2012 года был похищен сам Семинский. После этого между Рудьковским и Шуфрчем начался открытый конфликт, лицензии компании были приостановлены.

Конфликт помог решить Ринат Ахметов, к которому обратился лично Рудьковский, пишет БизнесЦензор. В конце 2012 года стало известно, что ДТЭК Ахметова выкупил 25% акций у Рудьковского за $125 млн. И взяв НГД под оперативный контроль (всего ДТЭК сконцентрировал 50% акциий). Сумма сделки за половину акций компании оценивалась в $250 млн. Ахметову компанию досталась недорого из-за конфликта между акционерами и фактического отсутствия управления.

Новый виток проблем у компании начался уже при президентстве Порошенко. В рамках дела о похищении Семинского были заблокированы счета Нефтегаздобычи, из-за чего компания не могла реализовывать газ. Как писал Insider, якобы Порошенко пробует вернуть компанию, отобранную у него почти 15 лет назад.

Весной 2015 года после трехлетнего плена объявился Семинский, а через полгода проблемы компании решились "сами по себе" – суд разблокировал счета, компания смогла поднять добытый газ. Изменения в судьбе компании  СМИ объясняли тем, что Порошенко и Ахметов достигли комплексной договоренности. Сам Семинский назвал заказчиком своего похищения Рудьковского. Короткое время Рудьковский даже был в розыске Интерпола из-за этого. В то же время Семинский не исключает, что ДТЭК мотивировал правоохранителей не расследовать его похищение.

В 2017 году Ахметов купил у Шуфрича 15% акций НГД и сконцентрировал 75% акций. Еще 25% на данный момент принадлежат нидерландской компании Salazie B. V. Эту компанию контролирует сын Рудьковского, сообщил LIGA.net информированный собеседник на нефтегазовом рынке. В 2014 году журнал Forbes оценил состояние Рудьковского в $195 млн.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Нафтогазвыдобування, Петр Порошенко, ринат ахметов, нестор шуфрич, николай рудьковский, Нефтегаздобыча
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