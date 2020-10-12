В больницах заканчиваются ковидные места, будущее Укроборонпрома. Что надо знать утром

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Сегодня понедельник, 12 октября. Температура от +10 до +20, курс доллара 28.18

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В больницах заканчиваются ковидные места, а власть придумала беззубые 10 шагов по борьбе с эпидемией

Между жизнями украинцев и экономикой власть выбирает экономику. И это, каб бы излишне прагматичным не казалось, – оптимальный выбор.

Очевидно, что украинская система здравоохранения не справляется даже с текущим уровнем заболеваемости COVID-19. Мест в больницах Киева, Одессы, Харькова или нет, или скоро не будет. А кривая заболеваемости идёт вверх. На выходных офис президента разработал 10 шагов по сдерживанию эпидемии. И они... кажется, что их специально так продумали, чтобы только не побеспокоить экономику.

С циничной точки зрения в этом есть смысл: лок даун не отменяет, а откладывает эпидемию, а мы плохо используем это время для подготовки. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Почему уходит Абромавичус. Борьба "реформаторов" и "консерваторов". Важное интервью

Украинская оборонная промышленность оказалась на раздорожье. Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус ушёл в отставку. Для управления стратегическими отраслями создано новое министерство. Реформа ОПК, которую начал теперь уже экс-менеджер точно пойдёт другим путём (скорее всего не затронет авиацию). Но не остановится. Абромавичус уверяет, что об этом есть договоренности с президентом. Интервью с ним точно стоит почитать, если вам интересна оборонная промышленность и расклады во власти, которые на неё влияют. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech.

Боты, кликбейт и Ukr.net. Как украинские медиа "создают" миллионы читателей

Недавно украинские медиасообщество активно обсуждало рейтинг новостных сайтов, составленный по данным аналитического сервиса SimilarWeb. Этот рейтинг неидеален, но проблема в том, что идеальных рейтингов нет в принципе. Лишь несколько сайтов публично раскрывают показатели своего трафика. Задачу усложняет то, что за этими цифрами не всегда стоят реальные люди. Мы разобрались в том, какими способами медиаменеджеры накручивают показатели своих новостных сайтов. И даже сами купили немного бот-трафика – это оказалось совсем недорого.



Как украинские СМИ манипулируют трафиком – читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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