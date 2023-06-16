В Киев приехали "миротворцы" из Африки – Россия запустила ракеты: какие последствия

Россия запустила ракеты по Киеву во время визита лидеров африканских стран, привезших мирную инициативу. В МИД уверены, что это был сигнал от российского диктатора Владимира Путина.

"Теперь для Украины это отличная возможность показать африканским странам то, кто действительно виноват в войне", – убеждает LIGA.net исследовательница-африканистка Global Ukraine Марта Олейник-Демочко.

Как прошел визит африканских лидеров в Киев и что будет с их мирной инициативой после российского обстрела – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Киев приехали сразу четыре лидера – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Коморские Острова). Также были премьер Египта, представители президентов Конго и Уганды.

Африканская делегация привезла в Украину так называемую "мирную инициативу". Детали плана неизвестны, однако Reuters сообщал, что он включает отвод войск России (без конкретики о границах), вывод тактического ядерного оружия из Беларуси, отзыв ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций против РФ.

"Эта версия лучше предыдущих, – говорит LIGA.net исследовательница-африканистка Global Ukraine Марта Олейник-Демочко. – Но не то, чего хочет Украина. Есть пункты, которые развязывают руки РФ. Это попытка договориться посередине".

Во время африканского визита Россия в очередной раз пыталась обстрелять Киев. По словам фотокора Яна Доброносова, сирены начали выть, когда делегация как раз осматривала уничтоженную российскую технику на Михайловской площади. В столице были взрывы, а иностранные гости скрывались в укрытии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yan Dobronosov (@dobronosov)

ПВО уничтожила шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и столько же "Калибров". В области разрушены три дома, три человека ранены.

Лидеры также посетили Бучу и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам президента, главной темой было достижение справедливого мира без российского шантажа и обмана.

Какие-либо переговоры возможны только после вывода войск РФ, подчеркнул Зеленский на пресс-конференции. Комментируя ракетную атаку, он сказал, что Путин либо неадекватен, либо не контролирует свою армию.

А в делегации ЮАР был скандал. Сначала спикер президента ЮАР утверждал, что якобы не слышал взрывов в Киеве. Но его слова отрицал сам президент Южной Африки Сирил Рамафоса.

Лидер ЮАР заявил, что слышал ракетные удары – и они "не очень хорошо работают" для установления мира. Но делегация продолжит настаивать на деэскалации, скорейшем мирном окончании войны и будет говорить с Путиным о важности Устава ООН.

Сценарий "обстрел под визит" россияне уже пытались реализовать в середине мая, когда в Киев с мирной инициативой приезжал представитель Китая Ли Хуэй. За несколько часов до прибытия дипломата РФ тоже запустила "Калибры" и "Кинжалы", но и тогда все ракеты были сбиты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что так Путин посылает сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина пытается усилить свою роль в Африке, где занимает сильные позиции Россия. Министерство иностранных дел расширяет сеть посольств, а Кулеба дважды ездил в африканское турне и призывает африканские страны дистанцироваться от РФ.

Обстрел Киева – возможность показать Африке, кто виноват в войне.

"В местных СМИ будут освещать визит их президентов в Украину, – говорит Олейник-Демочко. – И это наша возможность достучаться до умов африканцев".

В каждой африканской стране есть оппозиция, добавляет эксперт. Например, в Уганде президент пророссийский, но главный оппозиционер – певец Бобби Вайн – "достаточно мощный политик, который больше стоит на стороне Украины и утверждает, что большинство населения – тоже".

"То же самое в ЮАР, – говорит Олейник-Демочко. – Это наша возможность убеждать африканских людей и организации приобщаться, в частности, к митингам, которые проводит украинская община в ЮАР, давить на правительства, чтобы они переходили на более проукраинскую точку зрения".

Возможности Украины для влияния в Африке ограничены, признает эксперт. Но можно привлекать и западных партнеров. К примеру, накануне визита африканской делегации в Киев президент Польши Анджей Дуда принимал лидеров ЮАР, Замбии и Коморских островов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. 17 июня африканская делегация встретится с Путиным в Санкт-Петербурге. Эта встреча может дать ответ, изменились ли настроения африканцев после обстрела Киева, говорит Олейник-Демочко.

Россия же попытается продвинуть руками африканцев нужные ей вещи, прогнозирует эксперт: склонить их не поддерживать продление зернового соглашения и давить на мир, чтобы ослабить наложенные на РФ санкции.

По ее мнению, всевозможные "мирные инициативы" все же будут набирать обороты, не исключено и присоединение к ним других стран. "Но все зависит ситуации на поле боя, – заключает Олийнык-Демочко. – И останется ли хотя бы какая-нибудь призрачная иллюзия, что с Россией можно договариваться".

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