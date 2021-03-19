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В Киеве третий локдаун, как устроены кланы ОПЗЖ. Что надо знать утром

19.03.2021, 09:30
В Киеве третий локдаун, как устроены кланы ОПЗЖ. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 19 марта. Температура от -1 до +3, курс доллара 27.75

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В Киеве третий локдаун

Если вдруг у вас вчера не было интернета, то вот новость – с завтрашнего дня в Киеве жесткий карантин, близкий к январскому локдауну. Список ограничений и детали о работе транспорта по ссылкам ниже. Существенное отличие от январского – у правительства закончились "вертолетные деньги". И предпринимателям пока не стоит ждать очередные "8000 грн Зеленского". 

Кабмин изменил подход к локдаунам, премьер Денис Шмыгаль мотивирует мэров и местные власти принимать решения. А раз мэры вводят локдаун, то пусть они и бизнесу помогают. Больше по ссылке

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. О, скрепы московские! На что способны они, если добавить к ним немного денег олигархов?

Интересно, как сильно поменялся политический ландшафт за последние годы. Ну, вот вспомните хотя бы проевропейскую НСНУ (была такая партия). Что это было? Коалиция из миллиона мелких и относительно больших политических проектов. И всегда такая солянка выступала, скорее, оппозицией, чем властью. Попыткой получить власть. Попыткой проевропейских сил сменить курс страны. 

А что теперь? Все перевернулось. Теперь ОПЗЖ – это солянка, но уже с другой стороны политического выбора. И тоже – оппозиция. В Украине-2021 не нужно больших объединений, чтобы проевропейские силы были представлены в парламенте и претендовали на власть. Теперь все партии выступают за Евросоюз. И подавляющее большинство – за НАТО. А пророссийским проектам приходится искать общий язык друг с другом. Но даже это им не помогает получить власть. Такие проекты обречены быть вечной оппозицией. 

Очень интересно, что будет еще через 10 лет. Останутся ли партии типа ОПЗЖ хоть сколько-нибудь влиятельными? С каждым годом риторика таких партий устаревает и теряет актуальность. Как устроена пророссийская ниша – читайте в нашем детальном тексте от Юрия Смирнова. Больше по ссылке.

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