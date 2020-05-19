В поисках 50 000 уволенных врачей и интервью Гордон-Гиркин за минуту. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 19 мая. Температура от +9 до +17, курс доллара 26.31

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Разбор | В поисках 50 000 уволенных врачей: Что не так с аудитом медицины Максима Степанова

Медицинская реформа - поле битвы последние два месяца. Новая команда министра Максима Степанова пытается свернуть реформу, сконструированную во время Уляны Супрун. А на войне все средства хороши: основные аргументы Степанова - реформа приведет к закрытию каждой шестой больницы(332 медзаведения) и каждого четвертого медика(50 000). И это не просто слова, а результат аудита. За последний месяц Степанов и его замы рассказали об аудите и его результатах десятки раз. И вдруг… оказывается, что аудит, которым пытаются отменить реформу, - фикция, его никто не видел и даже депутаты не могут его найти. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. За минуту | Интервью Гордон-Гиркин: 20 000 дизлайков и признания в убийствах украинцев

Не тратьте четыре часа жизни на интервью Гордона-Гиркина. Мы это сделали за вас. Вот ключевое, что он там сказал. Главное - признание в убийстве конкретных людей. СБУ и прокуратура заинтересовались разговором и хотят использовать его в делах против террористов и России. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Большой разговор | Первое интервью министра экономразвития. Как Игорь Петрашко собирается экономику спасать

Уже два месяца Министерство экономразвития и АПК возглавляет Игорь Петрашко – экс-менеджер крупнейшего агрария Украины и бывшего владельца двух банков-банкротов Олега Бахматюка. Пока что Петрашко – один из самых "незаметных" министров. Интервью LIGA.net – едва ли не первый его выход на публику. К министру экономики всегда много вопросов. Один из ключевых: какую экономическую политику исповедует нынешний Кабмин. Плохая новость: пока никакую. "Моя задача, которую, мы обговаривали с президентом и премьером, – понять, почему все так плохо, почему у нас не выходит сделать лучше и предложить решение", – говорит Петрашко. Отсутствие внятной концепции не мешает ему критиковать достижения предшественников – банковскую реформу и систему Prozorro. Есть ли у него агрументы? Судите сами. Больше по ссылке.

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