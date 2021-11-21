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21.11.2021, 20:00
Вагнергейт, тысяча Зеленского, арест топ-антивакса и ядовитый мегаспайдер: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Bellingcat опубликовали расследование об операции украинских спецслужб против ЧВК Вагнера, одного из главных антивакцинаторов Украины арестовали, Зеленский пообещал выплатить 1000 гривень вакцинированным украинцам, Армения и Азербайджан на несколько часов размораживали конфликт, в Украине готовили покушение на одного из министров, ГБР закончило семилетнее расследование по ОПГ Януковича, а в Австралии нашли рекордный экземпляр ядовитого паука. Обзор LIGA.net.

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Bellingcat опубликовало расследование о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера

Ермак, Зеленский, ЧВК Вагнера

17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера. 

Согласно расследованию, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли".

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Бурба и Баранецкий за день до отъезда наемников пытались встретиться с Зеленским, однако тот был занят. "По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – говорится в расследовании. Накануне Зеленский в нормандских переговорах достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

Bellingcat не смогла независимо проверить этот разговор, а Офис президента не предоставил комментариев к этому расследованию. По словам Бурбы, которые передают расследователи, в ОП предложили перенести операцию на 29 июля. ГУР МОУ смогла успешно перебронировать билеты на 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на 1 августа. Однако всех их, как известно, задержал КГБ Беларуси.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, реагируя на расследование, сказал, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе: "И раздувать из такого отношения какую-то конспирологию о срыве каких-либо планов – абсолютно некорректно. Что, собственно, и подтвердила работа журналистов".

18 ноября журналистка Янина Соколова выложила фото страниц отчетов о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности Украины мероприятий по организации и задержанию боевиков.

На следующий день ГБР заявило, что ищет источник утечки: "В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке". Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

В тот же день вечером Бурба в студии Савика Шустера заявил, что активная фаза операции по заманиванию и задержанию боевиков ЧВК Вагнера была перенесена по указанию делегированного Зеленским главы его Офиса Ермака: "Я получил указание относительно переноса финального этапа. Я не просто получил указание. Я получил ответ, что это указание президента. То есть присутствовал человек, которые ранее был делегирован, и он сообщил, что это команда президента… Письменного приказа не было".

Отвечая на вопрос о возможных причинах провала операции, экс-руководитель военной разведки перечислил возможные варианты: "крот", которые работает на Россию; плохая подготовка разведчиков; хорошая работа контрразведки Беларуси.

"Основываясь на своем анализе, своем опыте, своем взгляде руководителя могу сказать, что провал произошел из-за людей, которые находятся в кабинетах власти, и которые, как я думаю, (скажу сленгом) сливают, продают информацию врагу. И я хотел это доказать следствию", – сказал Бурба.

Ермака и Зеленского также звали в студию "с целью объективного освещения важной для страны темы". Они отказались. В ОП считают "смешным" участвовать в шоу на канале Ахметова. 

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Теги: новости недели, чвк вагнера, bellingcat
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