Вагнергейт, тысяча Зеленского, арест топ-антивакса и ядовитый мегаспайдер: новости недели

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Bellingcat опубликовало расследование о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера

Ермак, Зеленский, ЧВК Вагнера

17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о срыве спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Согласно расследованию, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли".

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Бурба и Баранецкий за день до отъезда наемников пытались встретиться с Зеленским, однако тот был занят. "По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – говорится в расследовании. Накануне Зеленский в нормандских переговорах достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

Bellingcat не смогла независимо проверить этот разговор, а Офис президента не предоставил комментариев к этому расследованию. По словам Бурбы, которые передают расследователи, в ОП предложили перенести операцию на 29 июля. ГУР МОУ смогла успешно перебронировать билеты на 30 июля. Второй группе из 13 наемников поменяли билеты на 1 августа. Однако всех их, как известно, задержал КГБ Беларуси.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, реагируя на расследование, сказал, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе: "И раздувать из такого отношения какую-то конспирологию о срыве каких-либо планов – абсолютно некорректно. Что, собственно, и подтвердила работа журналистов".

18 ноября журналистка Янина Соколова выложила фото страниц отчетов о планировании и выполнении Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности Украины мероприятий по организации и задержанию боевиков.

На следующий день ГБР заявило, что ищет источник утечки: "В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке". Если подозреваемых найдут и докажут их вину, им грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

В тот же день вечером Бурба в студии Савика Шустера заявил, что активная фаза операции по заманиванию и задержанию боевиков ЧВК Вагнера была перенесена по указанию делегированного Зеленским главы его Офиса Ермака: "Я получил указание относительно переноса финального этапа. Я не просто получил указание. Я получил ответ, что это указание президента. То есть присутствовал человек, которые ранее был делегирован, и он сообщил, что это команда президента… Письменного приказа не было".

Отвечая на вопрос о возможных причинах провала операции, экс-руководитель военной разведки перечислил возможные варианты: "крот", которые работает на Россию; плохая подготовка разведчиков; хорошая работа контрразведки Беларуси.

"Основываясь на своем анализе, своем опыте, своем взгляде руководителя могу сказать, что провал произошел из-за людей, которые находятся в кабинетах власти, и которые, как я думаю, (скажу сленгом) сливают, продают информацию врагу. И я хотел это доказать следствию", – сказал Бурба.

Ермака и Зеленского также звали в студию "с целью объективного освещения важной для страны темы". Они отказались. В ОП считают "смешным" участвовать в шоу на канале Ахметова.

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