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Важная неделя в Раде, валютный апокалипсис отменяется. Что надо знать утром

14.12.2020, 09:00
Важная неделя в Раде, валютный апокалипсис отменяется. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 14 декабря. Температура от -1 до +1, курс доллара 27.94

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Новостной детокс

Последние пять дней у меня был очень спорадический доступ к новостям и социальным сетям. Такой детокс позволяет отсеять шум и навести информационный фокус. Увиденная картина не лишена рождественского шарма: главное событие Украины – какая верхушка должна быть на главной елке страны. В этот раз сторонники православных ценностей победили, назовем вторую часть, любителей Гарри Поттера. Колдовскую шляпу заменили на варфоломеевскую звезду. Кажется, что половина жителей Украины прокомментировали это событие и сделали из него далекоидущий вывод: о классовой борьбе, безвкусице всего народа или слабости власти. Я бы не драматизировал. Есть и позитив – власть услышала людей и пошла им на встречу. И да, скорее всего, это был не тот повод и не та реакция, но намного хуже, когда власть не слышит людей ни по какому поводу. 

P.S. А важные для страны события в рекомендациях моих коллег.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Важная неделя в Раде

Голосование за бюджет на 2021 год уже в этот вторник (а хватит ли голосов?). Продление статуса для ОРДЛО (а хватит ли голосов?). Назначение Шкарлета главой Минобразования (а хватит ли голосов?).

И самое главное: что лучше вешать на елку – шапку, звезду или плохих политиков? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Валютный апокалипсис отменяется – помогли горячие деньги и ЕС. Прогноз курса до 18 декабря

Впервые с середины сентября доллар в Украине стоит меньше 28 грн/$.

Еще несколько недель назад курс был близок к двухлетнему минимуму, но сейчас у гривни есть все шансы закончить год гораздо лучше, чем прогнозировали многие банкиры и финансовые аналитики.

В чем причина? В страну вернулся иностранный "горячий капитал", привлеченный высокими ставками по долгам правительства.

Есть и другие хорошие новости: Украина получила $600 млн помощи от Евросоюза и, вероятно, еще до Нового года примет онлайн-миссию от МВФ. Но все ли так радужно для гривни? Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

В этом году от Украины на Оскар выдвинут артхаусный фильм "Атлантида" Валентина Васяновича. Первая украинская лента, получившая приз на Венецианском кинофестивале – гран-при в параллельном конкурсе "Горизонты". Из войны, которая в реале не окончена, развлекуху для массового зрителя сделать трудно, потому что психика этого массового зрителя перемолота военными событиями на котлетный фарш. Война – время для молитвы. Время – для рефлексии. И арт-терапии. Наш спецпроект о режиссере года Валентине Васяновиче тоже своего рода арт-терапия. Это просто хорошее чтение. Больше по ссылке.

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новости Антантида Валентин Васянович верховная рада Голосование за бюджет на 2021 курс доллара

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