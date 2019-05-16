Вакарчук подал Голос. Есть ли у него шансы попасть в Раду

Сегодня фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос, с которой он будет участвовать в выборах в Верховную Раду этой осенью. LIGA.net спросила у ведущих социологов, каковы шансы Вакарчука изменить страну. В конце публикации - шансы электоральные.

СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ

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За полгода до президентских выборов Вакарчук входил в четверку лидеров президентского рейтинга. Опрос КМИС, Социс и Центра Разумкова в начале сентября 2018 года давал ему 7,6% голосов. Он буквально дышал в спину номеру три - Владимиру Зеленскому, который в итоге выиграл выборы (разрыв всего 0,3%).



Рейтинг условной партии Вакарчука сейчас – в подвале партийных списков. В опросе КМИС в апреле 2019 года его политическая сила набирала только 1,5% симпатиков (из тех, кто определился). А опрос Социального мониторинга, Украинского института социсследований им Яременко и группы Рейтинг показывает еще меньшую поддержку: 0,9%.

Конечно, называть эти цифры рейтингом пока некорректно, объясняет директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. "Когда проводились эти опросы, партии Вакарчука еще не было, как и полного представления: пойдут они на выборы в Раду или не пойдут", - говорит социолог.

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Заместитель директора группы Рейтинг Любомир Мысив подтверждает: "Потенциал роста у партии Вакарчука есть. Наш опрос показал, что еще 2,5% готовы проголосовать за него при условии второго выбора".

Вакарчук растерял рейтинг, потому что слишком долго держал интригу на президентских выборах, считает Мысив: "Кампания Зеленского началась еще в сентябре, была яркой и интересной. А Слава Вакарчук молчал. Поэтому постепенно избиратели переориентировались на Зеленского, который вел активную кампанию".

Переломить эту тенденцию Вакарчуку будет непросто. "Многие уже сейчас определились, за кого будут голосовать. Поэтому не факт, что избиратели перейдут к Вакарчуку", - отметила Бекешкина.

Сейчас КМИС готовит новый омнибус, в котором будет присутствовать в том числе и партия Голос. То есть через три недели, говорит директор КМИС Владимир Паниотто, можно будет обозначить ее рейтинг более четко.

КОНКУРЕНТЫ ВАКАРЧУКА

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Потенциальные избиратели Вакарчука – это молодой патриотический электорат, проживающий в основном в западных и центральных областях Украины. На этом поле у него будет немало конкурентов.

"Как мы себе видим его целевую аудиторию, он может частично оттянуть голоса у Самопомощи и Гражданской позиции, а частично и у партии Порошенко. Ну, и у Зеленского немного", - говорит Бекешкина.

Именно Андрей Садовый может стать основным донором голосов для проекта Вакарчука, уверен Мысив. Хотя рейтинг Самопомощи невелик сам по себе, а Самопомощь "превратилась в региональный проект". "Однако они выходцы из одного города вместе с Андреем Садовым. И, очевидно, что Вакарчук отсюда отберет. А вот у Слуги народа - не факт. Этот избиратель больше ориентируется на новоизбранного президента", - отметил он.

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На юге и востоке сторонники Вакарчука тоже есть, но гораздо меньше. Этот момент создает серьезную угрозу для реванша пророссийски настроенных сил, считает Паниотто: "Уже лет 20 обсуждается создание демократической партии востока и юга, но там никто так и не захотел работать: сложно. Поэтому все наши демократы и либералы борются между собой в зоне комфорта, распыляют голоса и собственные шансы попасть в Раду".

ШАНСЫ ПОПАСТЬ В РАДУ

"50 на 50. Зависит от очень многих условий", - не берется в лоб прогнозировать Ирина Бекешкина. Это зависит от многих условий. Первое из них: выборы в парламент будут досрочными или состоятся по плану, в конце октября: "Если досрочные - вряд ли у него будут шансы. Он не успеет развернуть кампанию. И потом, уже лето. Люди скоро пойдут в отпуска. Молодой электорат Вакарчука - в первую очередь. Если же выборы будут в срок - то есть".

Главная проблема Вакарчука - отсутствие "собственного ТСН", то есть своего телеканала, как у Зеленского - уверен Паниотто. Теоретически он может рассчитывать на лояльность ICTV (его собственник - Пинчук; как писала LIGA.net, в БПП не исключают, что олигарх и подталкивает Вакарчука активнее включаться в политику). Как минимум, на президентских выборах ICTV обеспечивал присутствие разных кандидатов в эфире, напомнил социолог. Если Вакарчук сможет расширить свое присутствие в телевизоре - его рейтинг возрастет.

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Тем не менее, считает Паниотто, в ходе кампании рейтинг Вакарчука в любом случае частично восстановится: "Он уже не будет таким, как у Зеленского, конечно. Потому что Зеленский избран президентом, у него есть лояльный телеканал. Но у Вакарчука есть все шансы провести свою новую партию в Верховную Раду".

По словам Мысива, динамика роста партии Вакарчука будет во многом зависеть от коммуникации с избирателем и от работы штаба. А еще - от того, каким образом поведет кампанию Зеленский. Президенту это делать всегда проще, да и медийно он больше раскручен, чем Вакарчук. "Давайте для начала посмотрим: какие лица попадут в проект Вакарчука, как он построит кампанию, будут у нас досрочные выборы или обычные", - предлагает Мысив.

Пока явное преимущество партии Голос одно: это новый проект, а общество ориентируется на новые лица.

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