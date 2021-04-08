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Велосипеды, самокаты, каршеринг в Киеве, Шкарлет – не плагиатор? Что надо знать утром

08.04.2021, 09:40
Велосипеды, самокаты, каршеринг в Киеве, Шкарлет – не плагиатор? Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 8 апреля. Температура от -1 до +8, курс доллара 28.00

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Спецпропуск не нужен: велосипеды, самокаты, каршеринг в Киеве. Где искать и сколько стоит

Для очень многих киевлян локдаун – не причина сидеть дома. Что делать, если спецпропуска нет, а на такси каждый день не поездишь? Выходы есть: каршеринг, прокат самокатов и велосипедов. Мы собрали максимум доступной информации – что, где, почем. И она точно будет полезна даже после окончания карантина. Больше по ссылке

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Шкарлет – не плагіатор: той самий Окружний суд Києва. Що не так в цій історії

У розвинених країнах світу навіть підозра у плагіаті є серйозним ударом по репутації. Але не в Україні. У нас навіть звинувачення у плагіаті розбирають не на відкритих наукових дебатах, а... в судах. Так сталося і з нашим міністром освіти та науки Сергієм Шкарлетом. Що сталося, чи дійсно є підстави вважати його недоброчесним науковцем і що заважає карати плагіаторів в Україні. Більше за лінком.

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