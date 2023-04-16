Вернулись 230 пленных, слив в Пентагоне и наступление, скандал с Макроном: новости недели

Домой из плена вернулись 230 военных, утечка в Пентагоне не повлияет на контрнаступление ВСУ, видео казни украинского военного, скандальные заявления Макрона о США и Китае, Дания передаст 100 Leopard 1, национальным сборным Украины запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и беларусами.

Читайте также:

Фото – Коорднинационный штаб по вопросам обращения с военноплененными

В Украину из плена РФ вернулись 230 военных

На этой неделе состоялось два больших обмена пленными.

10 апреля в Украину из плена страны-оккупанта вернулись 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому из освобожденных – 19 лет.

Удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 бойцов территориальной обороны.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

16 апреля состоялся большой Пасхальный обмен пленными. Домой вернулось 130 украинцев.

Вернулись домой военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ; рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.

48 из 130 освобожденных сегодня бойцов считались пропавшими без вести.

Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.

Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Старшему из освобожденных защитников уже исполнилось 58 лет, самому младшему – 21 год.

Обмен пленными. РФ отказывается забирать некоторых своих граждан: омбудсмен назвал имена