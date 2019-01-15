Вернуть Донбасс. Как это обещают сделать топ-кандидаты

В мае 2014 года, на следующий день после выборов президента, тогда еще кандидат Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция (АТО) будет длиться не месяцы, а часы. Спустя четыре года гаранту Конституции пришлось извиниться за эти слова.

Сейчас Украина вступила в период очередной президентской гонки, в ходе которой кандидаты будут кормить избирателей обещаниями и клятвами. Любой украинец мечтает, что хотя бы десятая часть сказанного политиками накануне выборов оказалась правдой. Тем более, когда это касается самых актуальных и социально значимых событий.

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LIGA.net начинает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам. Первый вопрос - оккупированный Донбаса и как претенденты на президентскую булаву собираются его возвращать. Размещение кандидатов - по алфавиту.

Анатолий Гриценко. Вернуть Донбасс за 5 лет

Анатолий Гриценко (фото - пресс-служба)

Экс-министр обороны заверяет, что вернуть оккупированные территории реально за период следующего президентского срока, то есть до марта 2024 года. Гриценко принимал участие в работе закрытой международной экспертной группы, которая подготовила пакет решений, позволяющих вернуть Донбасс.

Так, рабочая группа предложила поэтапную стратегию развертывания миротворцев: миссия численностью 30-40 тысяч военных, 5-6 тысяч гражданских. Предполагается, что выполнение плана займет от трех до пяти лет.

Первостепенная задача – перекрыть неконтролируемый Украиной участок границы. Должно быть проведено разминирование, а основной валютой вместо рубля должна стать гривна. Нужно создать условия для возвращения беженцев-переселенцев.

Гриценко выступает за четырехсторонний формат мирных переговоров, где должны быть США и Европа.

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Юрий Бойко. Прямые переговоры с боевиками

Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Оппозиционной платформы – За життя предлагает провести прямые переговоры между сторонами конфликта, то есть между Украиной, Россией и самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Свой план Бойко уже даже начал воплощать в жизнь, появившись в ноябре в эфире российского Первого канала. В режиме видеосвязи Бойко пообщался со студией и «главой» ДНР Денисом Пушилиным.

Бойко выступает за освобождение пленных при посредничестве надежных международных гарантов. Со стороны ДНР и ЛНР этим гарантом может быть РФ, а со стороны Украины – США.

Большинство мыслей Бойко пересекаются с идеями политического союзника, кума Путина Виктора Медведчука. Последний считает, что появление миротворцев на Донбассе необходимо согласовать с местным населением. Поэтому считает «голубые каски» бесперспективным проектом.

Владимир Зеленский. Переговоры с "чертом лысым" и референдум

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Лидер студии Квартал 95 считает, что минские соглашения не работают. При этом Зеленский категорически против силового варианта решения конфликта. Шоумен заявил, что готов «хоть с чертом лысым» договорится ради мира на Донбассе. Говорить нужно с россиянами, так как с марионеточными руководителями ЛНР и ДНР говорить нет смысла.

Он уверен, что, составив списки требований обеих сторон, можно найти середину, которая всех устроит. При этом Зеленский допускает проведение референдума для принятия решений по Донбассу. Если не будет возможности провести референдум, можно организовать онлайн-голосование.

Олег Ляшко. Соглашение с США

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В последний день действия военного положения лидер Радикальной партии представил свой план установления мира: прямое оборонительное соглашение с США, укрепление армии, миротворческий контингент на границе и возвращение украинских территорий. По мнению Ляшко, наличие политической воли — это единственный шанс остановить войну.

Минские соглашения Ляшко считает распиской о капитуляции. В свою очередь страны-подписанты Будапештского меморандума должны продемонстрировать всему миру, что международные договоры работают. По мнению лидера РП, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, в частности, от США. Сейчас пришло время выполнять эти гарантии.

Петр Порошенко. Минские соглашения - единственный путь

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

В 2018 году АТО сменилась ООС – операцией объединенных сил. Главное ее задание – не допустить дальнейшей оккупации территорий Донбасса российскими войсками. После агрессии РФ в Керченском проливе на месяц был введено военное положение в 10 областях, в том числе в Донецкой и Луганской. Однако по его окончанию агрессия никуда не делась.

Действующий президент выступает за исключительно политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе. Порошенко исключает возвращение оккупированных территорий силой. Гарант остается приверженцем минских соглашений, благодаря которым, по его мнению, «были освобождены из тюрем тысячи заложников». Также вопрос Донбасса обсуждается нормандской четверкой (Украина, Россия, Франция и Германия), однако в основном на уровне министров иностранных дел и политических директоров.

В частности, в нормандском формате обсуждается возможность введения миротворческой миссии ООН на Донбассе. По мнению Порошенко, миссия ООН поможет установить мир на Донбассе, однако ее введение займет до года. Тем более, что ключевое политическое решение Совбеза ООН до сих пор не принято в связи с активным сопротивлением РФ, у которой есть право вето.

Юлия Тимошенко. Будапешт+

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Тимошенко считает, что минские соглашения изжили себя. Взамен предлагает политико-дипломатический формат Будапешт +. В этот формат помимо Украины должны войти США, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Китай и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам. В декабре ЮВТ летала в США с целью продвижения Будапешта+.

Тимошенко считает, что Украина должна отдельно предложить Китаю присоединиться к диалогу о восстановлении территориальной целостности страны. По словам политика, Китай заинтересован в обеспечении стабильных и мирных границ вдоль нового «Шелкового пути».

Она обещает вернуть переселенцам с Донбасса все то, что у них было забрано с помощью оружия. Также Тимошенко намерена создать фонд выплаты компенсации, в том числе на лекарства и медицинское обслуживание.

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