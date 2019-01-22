Вернуть Крым. Как это обещают сделать топ-кандидаты

Опросы общественного мнения говорят, что в возвращение украинского контроля над аннексированным Россией Крымом верит каждый второй украинец. На данный момент четкого детализированного плана по возврату Крымского полуострова нет ни у одного из топ-кандидатов в президенты. Да, Крым – это Украина. Да, нельзя разменивать его на Донбасс. Но планы кандидатов очень общие и абстрактные. А у некоторых они даже поверхностно не озвучены.

LIGA.net продолжает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам. Предыдущий - по Донбассу - читайте здесь. Размещение кандидатов - по алфавиту.

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Юрий Бойко. Рецепта по Крыму нет

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (фото - opposition.org.ua)

По мнению самовыдвиженца Бойко, в первую очередь Украина должна решить вопрос Донбасса.

«Рецепта по Крыму сейчас нет, но то, что делает сегодняшняя власть, когда отрезает далее Крым, это движение, чтобы не приблизить к себе Крым, а, наоборот, чтобы обрезать его окончательно», - заявил лидер Оппозиционной платформы – За життя в конце декабря 2018 года.

Еще в 2015 году Бойко выступил категорически против разрыва экономических и политических связей с оккупированным полуостровом. «Невозможно потом будет вернуть их, если с самого начала подходить, что это отрезанный ломоть и давайте о нем забудем», - считает Бойко.

Анатолий Гриценко. Вернуть за 5 лет с помощью дипломатии

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Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В 2014 году кандидат в президенты и экс-министр обороны сообщил, что Украине понадобится 10 лет, чтобы вернуть Крым.

В 2018 году Гриценко заявил, что закрытая рабочая группа при его участии подготовила пакет решений, которые позволят Украине вернуть оккупированные территории на достойных условиях. Конечной целью плана является возвращение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым. Продолжительность плана – 3-5 лет.

"План начинается с того, чего нет в "Минске". В "Минске" не было зафиксировано возвращение Крыма. То есть Крым в Минске сдали", - заявил политик в ноябре 2018 года.

По словам Гриценко, план не предусматривает каких-либо действий силового характера, только дипломатия: «Я вам скажу, если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится».

Владимир Зеленский. Крым – наш, но плана нет

Владимир Зеленский

«Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски», - заявил шоумен Зеленский в эфире телеканала 1+1 в начале марта 2014 года, через пару недель после аннексии Россией Крымского полуострова. В этом же эфире сообщил, что считает Украину и Россию братскими народами и «мог на коленях просить Путина не ставить на колени украинский народ».

Тогда многие обвинили Зеленского в подыгрывании России и «раскручивании» языковой проблемы во время военного конфликта в Крыму и на Донбассе.

В апреле 2014 года комик хвастался, что концерты Квартала 95 в Крыму всегда собирали людей. «Я вообще считаю, что отдыхать среди людей с оружием - это нездоровая тема. Кроме того, сейчас прекрасную природу Крыма загрязнили политическими интригами. И я не поеду туда отдыхать, если там будут люди с автоматами», - сказал тогда Зеленский.

В трехчасовом интервью Дмитрию Гордону Зеленский упомянул тему Крыма дважды. В первом случае шоумен рассказал, как российский звезды шоу-бизнеса выпрашивали себе землю в Крыму. А во втором речь шла о запрете на въезд в Украину для российских артистов. Зеленский выступает против такого запрета.

«Мы не должны уподобляться России. Мы выше! Даже в этой войне: мы на своей земле, к нам пришли и захватили нашу землю, Крым — это наша земля. Но это не значит «тогда не въезжайте» — мы выше!», - заявил он.

Олег Ляшко. Никакого обмена Крыма на Донбасс

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В феврале 2017 года лидер Радикальной партии заявил, что для возвращения оккупированного Крыма прилагается недостаточно усилий, а за него нужно было ухватиться так, как сейчас за Донбасс.

«Мы не боролись за Крым, когда его захватили "зеленые человечки", а нужно было бороться так, как сейчас мы боремся за Донбасс», - сказал политик.

Ляшко категорически против идеи обменять Крым на Донбасс или наоборот. Сколько понадобится времени для возвращения Крыма, зависит от украинской власти.

В том же феврале 2017 года газета The New York Times сообщила, что тогда еще нардеп от РП Андрей Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет".

Артеменко заявил, что Ляшко был в курсе его плана и собирался даже лететь в США. Лидер Радикальной партии опроверг заявление Артеменко и заявил, что не поддерживает «кремлевский план».

Петр Порошенко. Заставить Россию отказаться от Крыма

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина должна создать для России такие условия, чтобы она сама захотела бросить ныне оккупированный ею Крым, заявил Порошенко в сентябре 2017 года. Президент считает, что отбить Крым у России силой нельзя.

«Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему жечь, и мы должны создать все условия, чтобы оно ему стало жечь», - сказал Порошенко.

По его словам, Украина будет использовать весь возможный инструментарий для ухудшения положения РФ: международное право, санкции, международные суды, международные платформы и т.д.

Юлия Тимошенко. Будапештский меморандум в помощь

Юлия Тимошенко (фото: EPA)

Лидер Батькивщины считает, что Украина должна позволить миру разделить вопросы Крыма и Донбасса.

«Нельзя даже приблизительно допустить такую ​​теневую легализацию оккупации Крыма. Нам нужно не разделять эти вопросы, а задавать их очень четко странам-гарантам, которые когда-то, когда лишали нашу страну ядерного оружия, давали нам письменные гарантии защиты Украины", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, мир надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну.

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